Desde que fue coronada como Miss Universe 2001, la vida de la puertorriqueña Denise Marie Quiñones August ha estado en constante evolución. Han pasado veinte años y la hoy directora del certamen Miss Universe Puerto Rico (MUPR), ha logrado destacarse en diferentes ámbitos de la escena cultural y artística, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y el Caribe.

Fue el 11 de mayo de 2001 cuando Denise se convirtió en la cuarta boricua en ostentar el codiciado título de belleza. La alegría fue aun mayor dado a que el certamen se celebró en Puerto Rico, específicamente en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.

Luego de un reinado en el que le dio la vuelta al mundo, la exreina de belleza boricua es una de las pocas Miss Universe que ha podido brillar con luz propia como una artista completa. Precisamente, luego de entregar su corona, Quiñones afirmó en una entrevista con este diario que todas sus metas tenían que ver con el ambiente artístico en todas sus facetas. “El canto, el baile y algún día la actuación. Aspiro a ser una artista completa, me veo haciendo varias cosas a la vez, como Jennifer López, que actúa, pero que también tiene su carrera musical” .

De hecho, como parte de su premio como Miss Universe 2001, aprovechó la oportunidad que tuvo de tomar dos años de clases de actuación en la escuela “The School for Film and Acting”, en la ciudad de Nueva York, lo que le permitió desarrollar sus talentos en actuación, televisión y música. Además de canto y baile, disciplinas que ya había estudiado en Puerto Rico antes de ser reina.

La actriz y exreina de belleza también ha dejado ver sus dotes como empresaria, con tres perfumes a su haber, Deseo, Dulce amor y el más reciente, Caribe. “Ha sido una aventura que ha tenido muchísimo éxito. Me encantan los olores”, resaltó la beldad el año pasado en entrevista con Primera Hora sobre la experiencia de trabajar con DH Distributors en la creación de fragancias.

Para conocer un poco más de la trayectoria artística de Denise Quiñones, aquí les presentamos algunos de sus logros a lo largo de estos veinte años.

Teatro y televisión en Nueva York

Aunque cantar siempre fue uno de los objetivos iniciales de Denise Quiñones, su primera oportunidad surgió en las artes escénicas en la Gran Manzana en octubre de 2004 con la compañía de teatro Repertorio Español. Con ésta participó en la obra “Ana en el trópico” trabajo con el que obtuvo nominaciones y premios de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York (ACE), en la categoría de Revelación del Año.

Un año después obtuvo el papel protagónico de “Doña Rosita, la soltera”, con el que enfrentó el reto de representar las tres etapas de la vida de este personaje, que inicia cuando tenía unos 20 años, a los 35 y culmina siendo una mujer de 45. Como parte de su trayectoria teatral en la Gran Manzana, Denise actuó además en la pieza “Pantaleón y las visitadoras” y protagonizó “Doña Flor y sus dos maridos”.

“Estoy tan emocionada de estar en la tablas en Nueva York es un sueño para el que me he estado preparando desde que me vine a vivir y a estudiar acá hace dos años. Ha sido una gran oportunidad”, expresó la actriz en octubre de 2004 en entrevista con GFRMedia.

En 2006 la actriz obtuvo el papel principal en la obra off-Broadway “Carrots”, que le mereció otra nominación y posteriormente su segunda premiación de los “ACE Awards” en su edición de 2007.

Mientras que, en televisión, en esos años participó en varias series norteamericanas incluyendo un papel estelar en la serie “Smallville” así como en episodios de la comedia “Freddie” con Freddie Prinze Jr. por ABC. Además de trabajar en las serie de “Aquaman” de la Cadena CW Television Network en el rol estelar de Rachel.

En Puerto Rico, Quiñones debutó en teatro en 2005 junto a Julián Gil con el personaje estelar de la princesa “Odette” en la obra “La princesa en el lago de los cisnes”, en la que también tuvo la oportunidad de unir la actuación, el canto y el baile.

También se destacó en 2013, con la interpretación de “Hortensia”, la menor de las tres hermanas que protagonizan la tragedia de “Los soles truncos”, un clásico de René Marqués, donde compartió roles con Cordelia González e Idalia Pérez Garay.

Otro reto dramático fue su participación en 2017 en el Festival de Teatro del Tercer Amor con su interpretación de “Emi” de la pieza teatral “30 días sin ti”, en el que caracterizó a una lesbiana.

Más recientemente, en octubre de 2019, la artista participó en el musical ¡Mamma Mia! junto a la cantante Ednita Nazario en el personaje estelar de “Donna” y ella como su hija, “Sophie”, y compartió reparto con reconocidas figuras como Sara Jarque, Marisol Calero y Braulio Castillo, entre otros.

El año pasado, antes de la llegada de la pandemia, la actriz se unió al elenco principal del musical “In the Heights”, que se iba a presentar por segunda vez en Puerto Rico en el fin de semana del 7 de mayo de 2020 y en el que también participaba Tony Chiroldes, Dagmar y Éktor Rivera, en el papel principal de “Usnavi”. Una puesta en escena que se debió posponer debido a la pandemia y que aún no se ha indicado cuándo estrenerá.

Trayectoria en el cine

Denise Quiñones también ha participado en varias películas. Entre las primeras que hizo se cuenta su participación en “Bad Boys II”, “Party Time” y “La soga”, una película de acción de 2009 dirigida por Josh Crook. Además, protagonizó en 2010 la película ”Elite”, donde compartió reparto con el actor Jorge Alberti y el actor dominicano Frank Perozo.

En 2013 la actriz también se sumó al elenco estelar de la película dominicana “Locas y atrapadas”, del director Alfonso Rodríguez. Y en 2016 protagonizó “Prótesis” junto al actor Carlos Marchand y el comediante Emmanuel “Sunshine” Logroño. En la película, que estrenó en 2019, la actriz resaltó el concepto del humor negro, algo que, según dijo en ese momento, le fascinaba. “Desde que llegó la oportunidad, me encantó la historia y el concepto. Hace mucho que ese tipo de humor no se trabaja en la pantalla grande y eso fue lo primero que me atrajo”, aseveró Denise a este diario.

En esa misma línea, también fue parte de la película “Yo soy un político”, de 2016, del cineasta puertorriqueño Javier Colón, protagonizada por Carlos Marchand, donde se satirizan los vaivenes de la política y el ambiente que inunda al país cada cuatrienio durante la época de las elecciones.

Un año después también fue parte del elenco principal de la película “Súper Papá”, el tercer largometraje del productor y comediante dominicano Roberto Ángel Salcedo. Además, tan reciente como marzo de este año, protagonizó junto al actor Xavier Morales la película “Las Camelias”, con un guion más moderno basado en un contexto puertorriqueño, pero que conserva los matices del mundo original de la bailarina y prostituta “Margarita”, que interpreta Quiñones, bajo la dirección de Paloma Suau.

Pasión musical

A lo largo de su carrera artística, la cantante y actriz ha reiterado su pasión por la música y ha demostrado su talento en más de una ocasión. Pero no fue hasta 2012 que finalmente lanzó su album “Ruidos y silencios”.

El disco, grabado entre Puerto Rico y República Dominicana, cuenta con once temas inéditos en los géneros de balada, pop y balada rock.

Poco después la artista realizó una temporada cantando en vivo en el Hotel San Juan de Isla Verde. Pero su capacidad vocal e interpretativa la demostró en 2018 cuando protagonizó el musical “¡Mamma Mia!“, en el Centro de Bellas Artes de Santurce, junto a la diva de Ponce, Ednita Nazario.

Pero la artista se mantiene activa en sus redes sociales con vídeos cantando o bailando. De hecho, a finales del año pasado sorprendió a sus seguidores al publicar uno en el que cantaba a dúo con Daniel Díaz, la melodía cubana “Longina”, una composición de Manuel Corona, considerada un clásico dentro del género de la vieja trova cubana.

En una entrevista publicado en febrero de este año en la revista Magacín de este diario, Quiñones dijo que además de su amor por la actuación y por buenas historias que “calen de cierta manera en el alma y en el corazón de las personas”, la música le seguía apasionando.

“He retomado un poco más la música este pasado año en términos de composición, me he aventurado a empezar a escribir mis propias canciones, que eso era algo que nunca había hecho tan intensamente como lo he estado haciendo últimamente. Ha sido algo bien bonito descubrir eso en mí y me encanta esa faceta de sentarme y plasmar mis sentimientos e ideas en canciones”, confesó en ese momento.