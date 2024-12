Abogado de Jay-Z asegura que acusaciones contra el cantante y Sean “Diddy” Combs son falsas

”Todo esto es una fantasía”, dijo Spiro a en una reunión privada en Nueva York con varios periodistas, según CNN, celebrada en las oficinas de Jay-Z en Roc Nation, en la ciudad de Nueva York, el lunes.”Esperamos que el caso sea desestimado. Si no, esperamos que todo esto se derrumbe”, subrayó.

“Cuando algo no es real y cuando algo no sucede, te equivocarás en los detalles al contarlo porque no estuviste realmente allí”. En una denuncia, una mujer que se identificó con el seudónimo de Jane Doe, acusó a Jay-Z de violarla en una fiesta posterior a la entrega de los premios MTV Video Music Awards de 2000, cuando tenía 13 años.