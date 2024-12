Actriz Hailee Steinfeld se compromete Josh Allen, quarterback de los Buffalo Bills

La última vez que Josh Allen se ha arrodillado no ha sido para poner fin a un partido que va ganando. El quarterback de los Bills de Buffalo y la actriz Hailee Steinfeld publicaron el viernes en sus cuentas de Instagram una foto donde el deportista aparece arrodillado, proponiéndole matrimonio a la joven.

El escenario fue probablemente algún lugar de la costa de California, donde Allen vive cuando no hay temporada. Y la propuesta probablemente ocurrió la semana pasada, cuando los Bills tuvieron una semana libre.

Allen no reveló el compromiso durante su conferencia de prensa semanal del miércoles, mientras los Bills, líderes de la División Este de la Conferencia Americana, se preparan para recibir a los 49ers de San Francisco el domingo por la noche. Pero sonrió ampliamente cuando le preguntaron si había disfrutado de su semana libre.

La prensa ha dado cuenta de la relación entre Allen y Steinfeld desde la primavera de 2023, cuando fueron fotografiados mientras cenaban juntos en la ciudad de Nueva York. Meses después, Allen reconoció que estaban saliendo, pero pidió a The Associated Press no mencionar a Steinfeld por su nombre en un intento de mantener cierta apariencia de privacidad.