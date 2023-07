Un aspirante a actor que acusó a Kevin Spacey de ser un “depredador sexual” que lo drogó y agredió cuando buscaba consejos, reconoció el lunes que luego bromeó con amigos que podría recurrir a tener relaciones sexuales con el ganador del Oscar si no podía encontrar trabajo.

El hombre testificó que usó el humor para lidiar con el trauma que experimentó después de quedarse dormido o desmayarse en el apartamento de la estrella de Hollywood y despertarse para encontrar a Spacey haciéndole sexo oral.

“Se convirtió en una broma común y ese era yo corriendo con la broma”, dijo sobre la burla que hizo del incidente por una “sensación de catarsis”.

El hombre es la cuarta y presunta última víctima en acusar al dos veces ganador del Premio de la Academia en un juicio por agresiones sexuales en Gran Bretaña entre 2001 y 2013 cuando Spacey trabajaba en el Old Vic Theatre de Londres.

Spacey, de 63 años, está siendo juzgado en un tribunal de Londres por 12 cargos que incluyen agresión sexual, agresión indecente y hacer que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin consentimiento. Él niega todas las acusaciones y su abogado sugirió que los acusadores están buscando pagos de Spacey.

El testigo dijo que no se había quejado de Spacey durante casi una década después del incidente de 2008 porque quería trabajar en la industria. Dijo que era una situación del tipo David contra Goliat y que temía “ser criticado por sus abogados”.

Contrainterrogatorio

Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor Patrick Gibbs confrontó al testigo con las bromas que hizo más tarde sobre Spacey y los aparentes mensajes de texto o llamadas que le hizo a la estrella después del incidente.

El hombre reconoció que inicialmente se resistió a las solicitudes de la policía de datos telefónicos y cuentas de redes sociales, pero negó haber obstruido la investigación, que no pudo encontrar sus registros desde el momento del incidente.

Negó haber estado en contacto con Spacey durante cuatro meses después del incidente a pesar de que los datos del teléfono del actor parecían mostrar llamadas telefónicas y mensajes de texto al número del testigo.

El hombre rechazó enérgicamente las sugerencias de que inventó las acusaciones porque estaba avergonzado de tener relaciones sexuales con Spacey.

“Esta línea de cuestionamiento es ofensiva”, dijo. “No pasó nada que fuera consensuado”.

The Associated Press no suele nombrar a las presuntas víctimas de delitos sexuales y la ley británica prohíbe proporcionar información que pueda revelar sus identidades.

El testigo dijo que Spacey era uno de sus ídolos y que le escribió al actor porque tenía “ansias de inspiración” y esperaba encontrarse para tomar un café y un consejo. Dijo que se sorprendió cuando Spacey lo llamó varias semanas después y lo invitó a reunirse más tarde esa noche para tomar una copa.

Declaraciones

Dijo que había oído que Spacey era gay y que le gustaban los jóvenes heterosexuales, pero que fue ingenuo cuando aceptó la invitación del actor para ir a su apartamento en el área de Waterloo en Londres.

Solo después de fumar un poco de marihuana y beber cerveza tuvo la sensación de que Spacey tenía otras intenciones, dijo el testigo. Dijo que Spacey le dio un abrazo y metió su cabeza en la entrepierna del hombre. Dijo que empujó a Spacey y trató de entablar una conversación.

“Me hizo sentir como si un tiburón me estuviera rodeando”, testificó.

Dijo que se sentía como si estuviera drogado y le dio sueño. Luego indicó que se despertó cinco o seis horas más tarde tirado en el sofá con los pantalones abiertos y Spacey arrodillado sobre él con la cabeza en la entrepierna.

En la entrevista del testigo con la policía reproducida para los jurados, casi no podía hablar del nerviosismo cuando proporcionó detalles sobre el incidente, que dijo que nunca le había contado a sus amigos. Según el hombre, empujó a Spacey y el actor le dijo que se fuera.

Gibbs cuestionó la línea de tiempo de la persona con registros del teléfono de Spacey que parecían mostrar que el actor lo llamó durante el tiempo que afirmó estar inconsciente en el sofá. Gibbs sugirió que Spacey telefoneó al testigo mientras se dirigía a casa después de tener un contacto consensuado, pero el hombre dijo que Spacey probablemente lo llamó mientras estaba inconsciente para cubrir sus huellas.

El hombre dijo que decidió dar un paso al frente y acusar al actor en 2017 después de que Spacey fuera acusado de conducta sexual inapropiada en Estados Unidos cuando estalló el movimiento #MeToo.

El acusador dijo que demandó a Spacey después de que un abogado estadounidense le dijera que podía ganarle $10 millones, pero negó haber inventado las acusaciones para cobrar después de años de luchas financieras y problemas con apuestas que lo obligó a vivir de los préstamos de amigos y familiares.

Dijo que acudió a la policía después de que un amigo le dijera que sería más creíble si denunciaba un delito antes de presentar una demanda.

El juicio continúa el martes ante un jurado de nueve hombres y tres mujeres en el Tribunal de la Corona de Southwark.

Spacey, quien está libre bajo fianza incondicional, podría enfrentar una sentencia de prisión si es declarado culpable.

Spacey, uno de los nombres más importantes de Hollywood hasta que las acusaciones de mala conducta sexual descarrilaron su carrera, ganó un premio de la Academia al mejor actor de reparto por la película de 1995 “The Usual Suspects” y un Oscar al actor principal por la película de 1999 “American Beauty”. Además, dirigió el Old Vic de Londres entre 2004 y 2015.