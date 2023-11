Hace tan solo unos días, Beyoncé estrenó su película “Renaissance World Tour”; sin embargo la cantante se encuentra en el ojo del huracán y no precisamente por este filme, sino por cómo lució durante la alfombra roja de la premiere.

La artista llegó enfundada en un vestido plateado que combinó con unos guantes del mismo color; además de una larga cabellera platinada, pero el detalle que realmente llamó la atención es que su tono de piel se veía un tanto diferente, lo que ocasionó que varios usuarios de redes sociales aseguraran que la famosa se había aclarado la piel.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar. Incluso, hubo quienes acusaron a la intérprete de “Crazy in love” de no sentirse orgullosa de sus raíces afroamericanas: “Cadena de oración para la tía Beyoncé que al parecer cayó en un tanque de cloro”, “¿Beyoncé es blanca? ¿Desde cuándo?”, “Juro que pensé que era una Kardashian”, “¿Por qué ahora quiere ser blanca?”, “Perdió su esencia”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

Aunque la famosa todavía no se ha pronunciado al respecto en las redes sociales, su madre, Tina Knowles decidió no hacer caso omiso a los ataques que está recibiendo su hija, y a través de su cuenta de Instagram mandó un mensaje para todos aquellos que están hablando de ella.

Knowles inició explicando que la reciente gira la llamada “Queen B” incluía una temática en tonos plateados, por lo que le parecía absurdo que la gente la criticara por utilizar el mismo color en la presentación de la cinta: “Odio las declaraciones racistas sobre ella de que está aclarando su piel y usando cabello platinado queriendo ser blanca. Ella hace una película donde la temática es plata, con cabello plateado y ustedes dicen que está tratando de ser una mujer blanca y blanqueándose la piel”, escribió.

Asimismo, aseguró que los mensajes que está recibiendo su hija le “enferman”: “Los celos y el racismo, el sexismo, los dobles estándares, perpetúan esas cosas, en lugar de celebrar a una hermana o simplemente ignorarla si no te agrada”.

“Renaissance World Tour” sigue a Beyoncé durante su exitosa gira mundial con la que recorrió varias ciudades e Estados Unidos y Europa.