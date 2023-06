“Adolorido, pero pa’lante”.

Con el reto del calor y el cansancio a cuestas, el presentador y comediante Raymond Arrieta culminó en la tarde de hoy el cuarto tramo de la caminata “Da Vida”. La jornada inició a las 11:30 de la mañana en el barrio Beatriz de Caguas, y terminó a las 2:30 en las cercanías del Centro de Gobierno Municipal de Caguas, para completar la meta de ocho millas.

Como es usual en su gesta, las muestras de cariño y un cúmulo de emociones acompañaron al animador de “Día a día” (Telemundo), quien realiza la edición número 15 a beneficio del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez.

Las anécdotas que le sirven de motor no faltaron en el trayecto, las que asoman para tocar más de cerca sus emociones.

“Una señora, llegando ya horita, se me tiró encima llorando mucho, mucho. Me dijo que había sobrevivido al cáncer de seno y estaba muy emocionada. Nosotros la miramos, la abrazamos y le digo ‘tú estás sana, tú estás sana’. Le dimos un rosario y siguió su camino. Esas historias las vamos guardando, las vamos acumulando, pero contento con el respaldo del pueblo y la gente que nos ha acompañado en este tramo tan caliente”, relató en entrevista con este medio, a punto de culminar su jornada.

“Me tocó mucho lo de un bebé con cáncer. Yo le dejé uno de mis rosarios y la señora me conectó más a’lante y me dijo ‘yo di una aportación y te lo devuelvo’. Me lo devolvió como si lo hubiera comprado, de regreso, y nos tocó”, resaltó como otra de las experiencias que encontró en el camino junto con los acercamientos de participantes para mostrarle “fotografías de los que ya no están”.

En la misión de este año, el tema de la temperatura resulta inevitable. El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió ayer una vigilancia de calor excesivo que estará en vigor hasta mañana, domingo, por índices que alcanzarían entre los 102 grados y los 115 grados Fahrenheit.

Pero sin importar cuán extenuado estuviese, Arrieta siempre se apoya en ver lo bueno de su obra. “Está botando fuego esto aquí”, señaló sin demorar el paso. “Está todo el equipo, todos mis voluntarios, que nos están cuidando, ‘toma agua, toma un poco de electrolitos, un poco de azúcar’, y llegamos superbién, gracias a Dios”, sostuvo con la huella del sol en su rostro.

“Yo me siento bien. Estoy un poquito adolorido de la pantorrilla, que me lastimé en el segundo día, pero estoy bien, gracias a Dios. Adolorido, pero pa’lante”, subrayó el artista. El presentador Álex DJ y el comediante Miguel Morales lo acompañaron hoy. A solo pasos para subir a la tarima rodante, la multitud le expresaba con aplausos y elogios su admiración, muchos de los que lucían con orgullo sus camisetas alusivas a la caminata.

“Fuimos muchos hoy caminando, muchos”, celebró Arrieta ante los presentes. En una de sus interacciones, señaló un mensaje escrito en un cartel que portaba una persona entre el público. “Hay una pancarta bien bonita. ‘En el 2022 papi me vio desde el televisor. Hoy me ve desde el cielo”, leyó conmovido.

Las anécdotas que le sirven de motor a Raymond Arrieta no faltaron en el trayecto, las que asoman para tocar más de cerca sus emociones. (David Villafañe Ramos)

El presentador extendió al público una invitación a unirse mañana, domingo, y el lunes, a la caminata. “Este es el cierre del ciclo de la caminata. Son 15 años y nos quedan dos días”, destacó. “Hay muchos que han repetido. Muchos que han venido y me dicen ‘la primera vez que me pude tomar una foto contigo’, y gracias a Dios. Pero a los que no han venido, no se lo pierdan”, reiteró. “Si no vienes, te lo perdiste. Esto es algo para la historia, algo que va a cambiar tu vida como cambió la mía. Es algo muy bonito”, expresó.

“Mañana, domingo, salimos de aquí, de la alcaldía hacia La Muda, que mañana la vamos a hacer hablar”, dijo con su habitual sentido del humor, haciendo referencia al sector de Guaynabo. El lunes se despedirá de esta gesta al comenzar en Guaynabo para llegar a los predios del estadio Hiram Bithorn, para el gran cierre.

El primer día de esta edición arrancó el miércoles con ruta desde el Hospital San Lucas de Ponce hasta la plaza pública de Juana Díaz. El jueves, la jornada inició en Aibonito y culminó en el estadio Pedro Montañez, en Cayey. Ayer, su compromiso lo llevó a caminar desde el Estadio Pedro Montañez de Cayey, hasta el barrio Beatriz de Caguas.

Existen varias maneras de cooperar. Puede realizar su donativo a la cuenta de Da Vida en Firstbank #300-4870858. También pueden depositar el donativo a través de ATH Móvil en Donated/ligacanceror. Del mismo modo, puede adquirir la mercancía alusiva en las tiendas Me Salvé, o visitando el portal ligacancerpr.org.