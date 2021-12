Todo es emoción para nuestra soberana. Hoy, la puertorriqueña Michelle Marie Colón utilizó su cuenta de Instagram para agradecer y dirigirse a los puertorriqueños, durante los ensayos para la competencia preliminar de Miss Universe 2021, que se celebra en la ciudad de Eilat en Israel.

Con bandera en mano, se tomó unos minutos para hablar de lo emocionada que se sentía en esta etapa de la competencia. Y es que para esta joven de 21 años, estar hoy representando a Puerto Rico en la edición 70 de este certamen de belleza, representa haber llegado a donde siempre soñó, luego de muchos años preparándose.

“Sí soy Michelle Marie Colon, sí represento a Puerto Rico, pero esta bandera la sostengo con el mayor de los orgullos”, dijo mientras derramaba “lágrimas de felicidad”.

La competencia preliminar, que va a ser transmitida hoy a la 1:00 p.m. hora de Puerto Rico, en donde las 80 concursantes lucirán en traje de baño, traje típico y traje de gala, los jueces escogerán a las 16 semifinalistas, que se mantendrán en secreto hasta el próximo domingo cuando será la gala final.

“Cada paso que dé sobre ese escenario va a ser para ustedes. Puerto Rico los amo. esto es por ustedes”, expresó mientras aseguró estar muy enfocada.

Esto va más alla de mi propio propósito. No me he podido despegar de esta bandera en el día de hoy. La he tenido durante todos los ensayos, la tengo cerca de mi corazón y creo que eso es lo más importante, el recordarme de por qué estoy aquí”, añadió.

El pasado miércoles, Michelle Marie dijo sentirse contenta y satisfecha tras su entrevista con el jurado en la competencia. “Me sentí relajada, me sentí espectacular”. “Comuniqué todo lo que quería y terminé la respuesta cuando hicieron ding ding ding ding. ¡Vamos por la sexta!”, compartió la reina a un fanático tras haber culminado su entrevista.