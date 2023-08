En abril de 2022, la Miss Universe Puerto Rico 2004, Alba Giselle Reyes Santos, anunció la llegada de su hijo Noah Ryan. La criatura, es fruto de su relación sentimental con un jugador profesional de béisbol cuya identidad se desconoce.

Aunque en un principio la afinidad entre ambos parecía ir bien porque “cada decisión desde la más sencilla hasta la más compleja, es pensando en qué es lo mejor para otra persona que depende completamente de nosotros”, según manifestó la modelo en sus redes sociales en marzo de 2022, ya no es lo mismo. Ahora, la beldad de 42 años vive un tiempo de incertidumbre luego de presentar una demanda en el tribunal para solicitar la pensión alimentaria.

“Como saben, hay muchas cosas de mi vida personal con las que soy muy celosa así que no suelo comentar o publicar de ellas. Sin embargo, siento que según muchas veces levanto mi voz contra las injusticias que viven otras personas, hoy me toca levantarla por la injusticia que llevo viviendo hace varios meses. La vida me ha enseñado que no hacerlo tiene un precio demasiado alto”, comenzó en una extensa publicación que aparece en su cuenta de Facebook.

Quien ostentó el premio de Miss Fotogénica en el concurso internacional del 2004, incluyó que como parte del proceso legal se solicitó que se reconociera el apartamento en que vivían desde que la criatura nació como su hogar seguro. “Sin embargo, lo que ha sucedido a continuación es una burla al sistema judicial y un fracaso de la justicia”, denunció.

“La otra parte en este pleito, cuya identidad me reservo porque no es mi intención causar daño a nadie, para evitar que se otorgara el hogar seguro, recurrió a un acto claramente fraudulento. El dueño del apartamento realizó una venta a un tercero para así poder alegar que el apartamento ya no le pertenece. Dicha venta la hacen dos semanas después de que se radicó la demanda de alimentos. Pero aquí está la parte interesante, el dueño le vende el apartamento a una corporación que fue creada un solo día antes de la venta, y cuyo único accionista es el mismo dueño del apartamento”, expuso.

Desde entonces, Reyes aseguró que vive “una pesadilla”. La corporación que alegadamente es dueña del apartamento, dijo, la demandó para desahuciarla. El Tribunal de Familia, a donde acudió para buscar ayuda, por su lado, decidió que la propiedad le pertenece a un “tercero”, por lo que no podía constituirse como hogar seguro.

“Tuve que recurrir al Tribunal de Apelaciones para pedir revisión de una decisión que me dejaría en la calle con Noah, ya que el pleito de desahucio sucedería aún cuando la pensión provisional no contempla el gasto de vivienda. El Tribunal de Apelaciones decidió no revisar la resolución del Tribunal de Instancia porque según ellos no hubo parcialidad, aunque lo que se argumentó fue que existe un error de estricto derecho no parcialidad”, alegó.

El proceso, exteriorizó, le ha provocado a la exreina de belleza un estado de incertidumbre y miles de dólares en gastos en abogados.

“Las mamás tenemos de por sí la dura tarea de luchar por los derechos de nuestros hijos, en un sistema que de muchas maneras está diseñado para que la persona con más recursos abuse el mismo sistema para llevarte a un punto donde te des por vencido porque si no tienes los mismos recursos para luchar terminas luchando contra la otra parte y contra el sistema mismo. Siempre he sabido que la justicia no es perfecta, pero honestamente esperaba más que esto porque como dice un famoso caso del Tribunal Supremo ‘no podemos esperar que la corte crea algo que nadie más creería’. Validar una burla tan obvia dejando a un menor en la calle me resulta sencillamente inconcebible”, dijo.

Con tristeza y ansiedad, la empresaria enfatizó el sentimiento de impotencia en el que se encuentra al no saber cuándo será el día que tenga que salir de la propiedad sin tener a dónde ir. De igual manera, se solidarizó con las madres que, al igual que ella, atraviesan esta situación.