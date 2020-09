La exreina de belleza Alba Reyes decidió contestarle a todos los fanáticos de certámenes que la han criticado por revelar que su candidata favorita en el Miss Universe Puerto Rico 2019 era Estefanía Soto y no Madison Anderson Berríos, reina saliente.

La revelación de Reyes fue compartida en el “After Party” que realizó El Nuevo Día y Primera Hora el pasado jueves, luego de que la franquicia de Miss Universe Puerto Rico seleccionó a Estefanía Soto como la nueva soberana para representar a la isla en el próximo certamen internacional, pautado para principios del próximo año.

Debido a la pandemia de COVID-19 la organización local optó por no celebrar el concurso de belleza y decidió preparar a quien fue la primera finalista del año pasado como la nueva Miss Universe Puerto Rico 2020.

“El año pasado fui jurado en el Miss Puerto Rico y obviamente ganó Madison que es y era una candidata excelente y lo demostró en el Miss Universo, pero ahora que lo puedo decir es que mi candidata era Estefanía y se lo dije esa misma noche que ella era mi ganadora. Ella es una niña brillante”, sostuvo Reyes a El Nuevo Día y Primera Hora.

Reyes fue quien en la noche del certamen le hizo la pregunta final a Estefanía, previo a emitir su votación como miembro del jurado.

Las declaraciones de las Miss Universe Puerto Rico 2004 desataron comentarios en las redes sociales y algunos han recurrido a insultos violentos contra Reyes, según narró.

La exreina de belleza decidió responderle a quienes la atacan y no respetan su criterio de evaluación en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

“No sé si se pueden llamar fanáticos de certámenes o no porque son fanáticos de una sola candidata… lo que estos ‘fanáticos’ hacen con nosotras las reinas también es violento. He recibido mensajes de que están decepcionadas o como uno de esta mañana, que decía que nunca voy a ser una diosa como Madison… y esas comparaciones entre reinas me tienen harta. Gente, yo fui reina hace 16 años. No estoy compitiendo en un certamen de belleza, no tengo que ser más linda, ni más grandiosa que nadie. Cada una de nosotras es reina ese año y compite con quien tiene que competir ese año. Se acabó la competencia. Nosotras todas somos amigas”, aseguró Reyes en el video.

La exreina de belleza reafirmó que su candidata favorita para ganar el certamen en el 2019 era Estefanía y que según su criterio, la nueva reina gozaba con los atributos para optar por la corona al igual que otras participantes. Aclaró que una vez Madison Anderson Berríos fue coronada la respaldó durante todo el reinado.

“Para los que tienen memoria corta o selectiva y se le olvida que el día después del Miss Puerto Rico, cuando el país entero lo que hizo fue destruir a Madison… la que hizo un post en Facebook defendiendo a Madison de por qué teníamos que apoyarla fue esta que está aquí, porque ni la organización, ni el canal (Wapa TV) ni nadie la defendió. Lo hice porque se nos acusó al jurado de estar comprado… Aquí nadie compró nada. Un jurado votó por Madison y otros por otras candidatas. A esa niña (Madison) la defendí esa noche, la defendí después y la defendí todo el año porque Madison era Puerto Rico”, añadió Reyes con evidente molestia ante los insultos que ha recibido por parte de algunas personas que la tildan de antiética por comentar que su voto en aquel momento fue para Estefanía.

Reyes aprovechó su video para llamar “hipócritas” a todos los seguidores de certámenes que no reconocen cuando su candidata favorita no gana y se empeñan en nombrar a su predilecta como la reina aun cuando no obtuvo la corona, ni el título.

La también abogada acompañó el video con unas declaraciones en la que invita a aceptar y respetar las diferencias de opiniones.

“Todos tenemos favoritas. La diferencia es que no hay que destruir a otras por no serlo. Se pueden apoyar y respetar, que es lo que muchos de los que han escrito e insultado tienen que aprender! Ya basta de los insultos infundados! Los hechos hablan por sí solos! Como dice Madison: déjenme respirar! Tuvimos reina de lujo el año pasado y tenemos otra ahora así de sencillo!”, escribió en su cuenta.