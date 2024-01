La actriz Suzette Bacó compartió con sus seguidores el reencuentro espiritual que tuvo por primera vez con el fenecido actor Albert Rodríguez a través de un sueño.

Bacó relató su experiencia para que otras personas que enfrentan el duelo validen sus emociones y busquen ayuda profesional cuando lo necesiten.

Rodríguez falleció inesperadamente a los 58 años el 15 de marzo de 2021. El director teatral y actor fue encontrado muerto en su residencia en la urbanización Río Hondo II en Bayamón. De hecho, ambos actores eran vecinos en la misma comunidad.

“Mi amado Albert anoche me visitó por primera vez en sueños y él sabe que necesitaba esa confirmación. No lo niego lloré, y lloré mucho. Creo que cada persona maneja su proceso de pérdida como puede. Su partida me tomó por sorpresa y no fue hasta esta mañana cuando desperté, que acepté que ya no estará más”, reveló la actriz en sus redes sociales junto a una foto con el fenecido actor.

PUBLICIDAD

Luisa de los Ríos, Raymond Gerena, Suzette Bacó, Albert Rodríguez, Tita Guerrero y Gerardo Ortiz integran el elenco de la comedia "Los boricuas estamos pasao's". (suministrada)

“No suelo compartir cosas tan íntimas, (soy muy celosa con mi privacidad), pero entiendo que es importante que todos aquellos que estén en el proceso de sanar una pérdida, validen sus emociones no importa el tiempo que pase, y que busquen ayuda si sienten que es demasiado”, añadió en su escrito la colaboradora del programa “Hoy día Puerto Rico” de Telemundo.

Bacó reconoció que la ayuda profesional es un paso vital y necesario para enfrentar la pérdidas, las muertes, los fracasos y las adversidades que todos los seres humanos en algún momento van a experimentar. Entender la muerte y los desapegos físicos son procesos que toman tiempo y que en conjunto con un profesional de la salud mental y de la conducta humano el camino resulta un poco más llevadero a nivel emocional.

“No hay que sentir vergüenza en buscar ayuda profesional. Sin mi psicóloga yo no estaría donde estoy hoy. A esa mujer le debo todo mi crecimiento emocional, mental y espiritual. No comparto su nombre porque a ella no le gusta y tiene un estricto codigo de ética que la distingue. Gracias Albert por validarme que todo estará bien, y tranquilo… le digo a Marian. Te extraño “cara e crica” (así hablaba él) todos los días, y mientras más te extraño, más te amo. Siempre en mi, Margarita”, concluyó la actriz en su mensaje en que también incluyó a la actriz Marian Pabón, otra de las amigas íntimas de Rodríguez y de Bacó.

Pabón, compañera y amiga del fenecido comediante ha llorado y sufrido mucho la muerte de Rodríguez. Ambas actrices han reconocido que el dolor es muy grande cuando enfrentan la ausencia de su mejor amigo. Ambas han sido incondicionales en su amistad.

Pabón enfrenta desde hace unos meses el tratamiento de cáncer de seno que le fue diagnosticado en el 2023. Bacó ha sido uno de sus pilares de apoyo en su proceso y nunca se ha apartado de Pabón, al igual que otros colegas de la clase actoral del país.