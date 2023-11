“Y no se muere quien se va, solo se muere el que se olvida”, dice la canción del artista venezolano Canserbero.

Lo anterior, precisamente, es lo que han demostrado los amigos más cercanos del actor y comediante Albert Rodríguez, quien hoy, 7 de noviembre, cumpliría 61 años.

Desde esta mañana, los “hermanos de la vida” del artista acudieron a las redes sociales con fotografías de los muchos momentos que compartieron juntos. También expresaron mensajes llenos de sentimiento.

“Qué mucho te extraño. ‘Happy Birthday! Wish You were here! Love You to the moon and back!’”, escribió la comediante Marian Pabón.

“¡Feliz cumpleaños, My Love! Siempre en mí, Margarita”, fueron las palabras de Suzette Bacó.

Por su parte, Jorge Castro, publicó: “¡Recordándote en tu cumpleaños! Te quiero, ‘Abetico’”.

Deddie Romero, quien compartió con Rodríguez desde otra faceta, también exteriorizó su cariño por el intérprete. “Te extrañamos tanto, Albert”, enfatizó.

El comediante falleció el 15 de marzo de 2021, a los 58 años. El deceso del también filántropo dejó en estado de total perplejidad a la clase artística de Puerto Rico, así como al público a quien hizo reír con sus personajes y caracterizaciones.

Algunas de sus participaciones más destacadas fueron en obras como “Módulo 104″, “Ultima noche de monarquía”, “El aniversario de Pepe y Luis”, “La carreta”, “Mi amiga la gorda”, “Hoy se casa mi amante”, “Primer Congreso N.P.I.”, “Divorcio a lo puertorriqueño”, “Don Quijote y su mundo”, “Amadeus”, “Besos en la frente”, “Julito cuenta cuentos”, “Flash”, “El cochecito”, “El hombre nuevo” y “Godspell”. Del mismo modo, actuó en producciones como “Aladino y la lámpara maravillosa”, “El abanico de Lady Windermere”, “El gran circo eukraniano”, “Aladino II: Malefor contraataca” y “Filumena Marturano”, según su biografía en la Fundación Nacional para la Cultura Popular.