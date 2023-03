Hoy, 15 de marzo de 2023, se cumplen dos años de la repentina muerte del director teatral y actor Albert Rodríguez a los 58 años. El deceso del también filántropo dejó en estado de total perplejidad a la clase artística de Puerto Rico, así como al público a quien hizo reír con sus personajes y caracterizaciones.

A pesar de la partida física del comediante bayamónes, su recuerdo siempre está presente entre sus amigos y familiares. Hoy, las dedicatorias y fotografías de quien le dio vida a personajes como la coqueta y pueblerina “Agatha”, el niño travieso “Gaby” y el socialité “Louis Francois” no faltaron.

Una de ellas fue de parte de su amiga y hermana de la vida, la comediante y “coach” de vida Suzette Bacó. La colaboradora del programa mañanero de Telemundo “Hoy día Puerto Rico” compartió una foto que evidencia la gran amistad, confianza y complicidad que los unía.

“Hace dos años, un día como hoy... te fuiste. No me gustó. Siempre en mí, Margarita”, expresó la intérprete de “Doña Soto”.

Asimismo, la actriz y comediante Marian Pabón, con quien Rodríguez compartía labores en el programa de comedia de Wapa Televisión, “El remix”, dedicó una publicación al director teatral. Inmediatamente, sus seguidores acudieron a la sección de comentarios con mensajes de aliento y fortaleza.

“Te extraño todos los días de mi vida. ‘Love You to the moon and back”, escribió.

Aunque muchos le conocieron por sus trabajos en la pantalla chica, Rodríguez contó con una extensa trayectoria en el teatro. Además, fue vicepresidente del Colegio de Actores de Puerto Rico en la década de 1990.

En 1995, el Círculo de Críticos de Teatro lo distinguió como Mejor Actor Contrafigura por sus trabajos en las producciones “La boila " y “Feliz cumpleaños, señor senador”. Dos años más tarde, el mismo organismo le otorgó un nuevo galardón como Mejor Actor Secundario.

Algunas de sus participaciones más destacadas fueron en obras como “Módulo 104″, “Ultima noche de monarquía”, “El aniversario de Pepe y Luis”, “La carreta”, “Mi amiga la gorda”, “Hoy se casa mi amante”, “Primer Congreso N.P.I.”, “Divorcio a lo puertorriqueño”, “Don Quijote y su mundo”, “Amadeus”, “Besos en la frente”, “Julito cuenta cuentos”, “Flash”, “El cochecito”, “El hombre nuevo” y “Godspell”. Del mismo modo, actuó en producciones como “Aladino y la lámpara maravillosa”, “El abanico de Lady Windermere”, “El gran circo eukraniano”, “Aladino II: Malefor contraataca” y “Filumena Marturano”, según su biografía en la Fundación Nacional para la Cultura Popular.