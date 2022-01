Wyoming — La viuda y dos hermanas de un marine de Estados Unidos asesinado en Afganistán demandaron a Alec Baldwin argumentando que el actor las expuso a una ola de odio en redes sociales al afirmar en Instagram que una hermana estuvo entre los “insurrectos” por asistir al mitin del expresidente Donald Trump en Washington, D.C., el 6 de enero del año pasado.

La hermana Roice McCollum, quien protestó pacífica y legalmente, no estuvo entre aquellos que asaltaron el Capitolio federal ese día y, tras ser entrevistada por el FBI, “nunca fue detenida, arrestada, acusada o señalada por algún crimen”, señala la demanda presentada el lunes en la Corte Federal de Distrito en Cheyenne.

La demanda surge mientras Baldwin está inmerso en una investigación por la muerte de una cinefotógrafa y las heridas de un director ocurridas a finales del año pasado después de que un arma de utilería, que sostenía el actor, se disparara en el plató de una película.

El año pasado Baldwin envió a McCollum un cheque por 5,000 dólares para ayudar a la viuda de su hermano, el cabo segundo de Infantería de Marina Rylee McCollum de Jackson, Wyoming, quien fue uno de los 13 soldados asesinados en un ataque suicida el 26 de agosto en el aeropuerto de Kabul, señala la querella.

El 3 de enero de este año, dicen los documentos legales, el actor envió un mensaje privado a Roice McCollum en Instagram poco después de que ella publicó una fotografía de casi un año de antigüedad del mitin de Trump preguntándole si era la misma mujer que había aceptado su donación. La demanda señala que McCollum confirmó que era ella en la protesta y le dijo a Baldwin: “protestar es perfectamente legal”.

La demanda señala que Baldwin respondió que “sus actividades resultaron en la destrucción ilegal de propiedad del gobierno, la muerte de un oficial y un asalto a la certificación de la elección presidencial” y dijo a McCollum que había vuelto a publicar su fotografía para sus 2.4 millones de seguidores en Instagram.

“Buena suerte”, escribió Baldwin, según la demanda.

“Baldwin sencillamente ignoró la negación de Roice de haberse involucrado en los disturbios y la afirmación de que el FBI no comprobó que participó en ninguna de las conductas que Baldwin eligió falsamente atribuirle a través de su enorme cantidad de seguidores”, dice la demanda.

/ Seguridad privada vigila en la entrada del Bonanza Creek Ranch. (The Associated Press)

El set de rodaje, ubicado en Nuevo México, tomó relevancia luego de que el actor estadounidense Alec Baldwin disparó este jueves un arma de utilería que le quitó la vida a la directora de fotografía, Halyna Hutchins. (The Associated Press)

Bonanza Creek Ranch se extiende a lo largo de miles de cuerdas y cuenta con más de dos estanques, un pueblo de película y dos conjuntos de casas. Allí se filmaron más de 130 películas, así como también videos, anuncios y catálogos. El rancho también está disponible para fiestas privadas, retiros corporativos y visitas de estudiantes. (The Associated Press)

Alec Baldwin a las afueras de las oficinas del Sherriff de Santa Fe, luego de ser cuestionado por las autoridades. (Jim Weber/The New Mexican)

“Estoy cooperando completamente con la Policía en esta investigación para atender cómo esta tragedia ocurrió y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo, y todos los que amaban y conocían a Halyna”, sostuvo el actor en su cuenta de Twitter. (The Associated Press)

Se enviaron emails y mensajes a los representantes de Baldwin sin obtener una respuesta de momento el miércoles. Las autoridades del FBI en Denver no devolvieron por el momento mensajes enviados el miércoles para conocer si las afirmaciones de la demanda de Roice McCollum son reales. Según archivos de una corte federal revisados por The Associated Press no hubo cargos penales contra ella.

Después de que Baldwin mostró la fotografía de Roice McCollum de la protesta del 6 de enero en redes sociales ella recibió “cientos y cientos de mensajes de odio”, incluyendo uno en el que le decían que “se dejara violar y muriera” y que su hermano “tuvo lo que se merecía”, según la demanda.

En un mensaje enviado desde su cuenta de Instagram, Baldwin dijo que ese mensaje era “aborrecedor” y dijo a Roice McCollum, “hay cosas odiosas publicadas para ti que están mal”, según capturas de pantalla presentadas en el caso.

Pero la demanda señala que Baldwin no hizo nada para remediar la situación y que al compartir la fotografía “encendió el cerillo e hizo que comenzara el incendio”, lo que resultó en mensajes intolerantes y amenazas de muerte no solo para Roice McCollum sino para su hermana Cheyenne McCollum, y la viuda Jiennah McCollum.

La demanda, reportada primero por el diario Casper Star-Tribune, alega invasión a la privacidad, difamación, negligencia y provocación intencional de estrés emocional por lo que pide 25 millones de dólares en indemnización.

Jiennah McCollum tuvo a la hija de su fallecido esposo en septiembre. Campañas en internet han recaudado cerca de 1 millón de dólares para la viuda y la hija.

El viernes Baldwin entregó su celular a las autoridades que investigan el tiroteo en el set de Nuevo México. El arma de utilería disparó una bala real durante un ensayo, lo que provocó la muerte de la cinefotógrafa Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza, según las autoridades.