Alejandra Espinoza comparte su “último intento” en lograr ser madre por segunda ocasión

La exreina de belleza y presentadora de televisión mexicana Alejandra Espinoza suele compartir con sus seguidores sus diversas vivencias no solo como profesional, en el campo de la televisión y como empresaria, sino también como persona, madre de Mateo y esposa del coreógrafo puertorriqueño Aníbal Marrero.

Entre metas alcanzadas y otras que no, esta vez la comunicadora de 37 años quiso dar a conocer lo que fue su proceso durante el 2024 junto a su compañero de vida, para lograr ser madre por segunda ocasión.

“Todos estos meses me aferré a lo más grande que tengo, que es mi fe. Jamás pidiéndole a Dios que me permitiera embarazarme nuevamente, sino que me acompañara en este último intento y que al igual que siempre aceptaría su voluntad, aunque si les soy sincera esta vez pensé que el video tendría un final diferente, pero aquí es donde entra la frase “uno propone y Dios dispone”, expresó una de las caras más reconocidas de la televisión hispana, mientras en un video se puede apreciar las incontables veces que debía inyetarse como parte del proceso que estaba llevando a cabo.

Estas inyecciones contienen hormonas que juegan un papel crucial en el proceso de ovulación y preparación del útero para el embarazo. De acuerdo con Mayo Clinic, la estimulación ovárica controlada (EOC) es el primer paso para poder hacer un tratamiento de reproducción asistida, ya sea una inseminación artificial (IA) o una fecundación in vitro (FIV).

Del mismo modo, compartió las diversas reacciones que tuvo su cuerpo, como parte del tratamiento, y cómo manejaba sus estados de ánimo.

“Por muchos meses decidimos enfrentar este proceso solos, mi esposo y yo porque nunca me ha gustado sentir que mi tristeza puede ser una carga para la gente que amo (se que es tonto pensar asi pero asi soy). Estoy segura que al igual que muchos que me leen este 2024 me tocó salir a trabajar y dar mi mejor sonrisa en las fotos cuando por dentro era lo que menos quería hacer. A veces me levante con mucha energía y otras veces con no tanta, perdí mucho cabello, mi piel un desastre y de mis cambios de humor mejor ni hablamos pero siempre intentaba animarme con la conciencia de que era parte del proceso”, detalló.

“Pero, ¿qué pasa cuando el resultado no es el que esperabas?”, fue la pregunta que hizo quien será una de las presentadoras del nuevo reality que desarrollan los creadores de Nuestra Belleza Latina, diseñado para el 2025 a través de Univision.

“Recuerdan lo que leyeron en las primeras líneas? Lo más grande que tengo es MI FE”. Para mí creer en Dios nunca ha sido pensar que la vida será más fácil, que no sentiremos tristeza, dolor o que si somos buenos obtendremos todo lo que le pedimos. NO para mi la fe hace que aunque las cosas duelan igual, el dolor sea mas llevadero y dure menos porque entiendes mucho mas rápido el porqué o el para que. Este 2024 no fue el más facil por muchas razones, pero aveces así toca y aunque hubiese sido un pésimo año si fuiste atento y aprendiste algo pueden esos momentos marcar el resto de tu vida de una forma positiva. Asi que vamos por un 2025 mucho mas claro, liviano y con muchas lecciones aprendidas que podremos en practica”, concluyó.

Según expresó hace varias semanas en El Nuevo Día, Espinoza informó que el nuevo reality en el que estará laborando el próximo 2025 será un espacio que está enfocado en personalidad, belleza y empoderamiento femenino, y no necesariamente buscan una presentadora o anfitriona de un espacio televisivo, como solía ser en el pasado.