El comediante y talento del programa radial “El Reguero” de La Nueva 94 FM, Alejandro Gil Santiago entró hoy al quirófano para ser operado del apéndice en un hospital en Mayagüez.

El comediante dio a conocer a través de sus historias en Instagram que sufría de un dolor y comenzó desde ayer a documentar todos los estudios médicos que le estaban haciendo hasta revelar que debía ser operado con inmediatez del apéndice.

“Lo que espero es que no me tengan que operar porque me ca&* que me pongan a dormir”, dijo antes de conocer que debía ser operado.

El compañero radial de Danilo Beauchamp y Michelle López compartió varios videos cortos del proceso para conocer el diagnóstico, su llegada al hospital en el Sultana del Oeste y hasta minutos antes de entrar a sala de operaciones. Como de costumbre no perdió el sentido del humor previo a la operación.

Alejandro Gil antes de la operación. (Instagram) (Suministrada)

Al salir de sala de operaciones el comediante tuvo acceso al celular y grabó un video corto junto al cirujano que lo operó. “Estoy vivo. Estoy con mi primo que es el cirujano que me grabó hasta el hígado”, sostuvo.

El locutor estará en su proceso de recuperación por lo que estará fuera del espacio radial por los próximos días.