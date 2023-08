La reconocida sexóloga puertorriqueña Alessandra Rampolla guarda de manera muy especial la fecha del 11 de agosto, como el día que le puso fin a la obesidad, lo que le mantiene experimentando una satisfacción enorme.

Aunque siempre lo celebra, asegura que esta vez lo hace con más entusiasmo que nunca, pues no solo se cumplen 15 años de haberse sometido a una cirugía de bypass gástrico, sino que este año se sometió a las cirugías de reconstrucción que durante todos esos años se negó a realizarse.

Desde Hyde Park en Sydney, Australia, donde lleva una temporada radicada, la también presentadora de televisión compartió con sus seguidores en un video que se encuentra en un modo de celebración profundo y eufórico, que vive en paz, con una sensación general de satisfacción y ligereza emocional, al cumplirse 15 años de haberse sometido a una cirugía de bypass gástrico.

“Aunque todos los años celebro en silencio, esta vez es aún más especial. Hace apenas unos meses -en marzo y abril- finalmente me sometí a las cirugías de reconstrucción que durante todos esos años antes me había negado a someterme”, expresó la autora y conferencista internacional, quien se sometió a estas cirugías, tanto la del bypass gástrico, como las de reconstrucción, en Colombia.

“¿Cómo puedo describir lo que todo esto significa para mí? De una manera muy profunda, el proceso de reconstrucción de mi cuerpo a su forma original me ha llevado a un cierre serio de trauma personal, y siento una especie de liberación... como una gran ligereza emocional que me está permitiendo descansar y salir detrás de las experiencias traumáticas de la vida que originalmente me llevaron a la obesidad”, se sinceró.

Esta boricua, que ha servido de inspiración para sus millones de seguidores en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, reitera su emoción por tener el control de su vida y su salud.

“Celebro este decimoquinto año de tomar control de mi salud y los arduos procesos de sanación interna que he llevado a cabo con especial alegría… porque ESTE es el año en que mi proceso finalmente ha llegado a su fin. 💫 Y por eso quería compartir... Muchas gracias por el amor y el apoyo abrumadores que me han regalado a lo largo de los años. Te amo de vuelta”, destacó Rampolla, quien se considera feminista.

En entrevista con El Nuevo Día en el 2018, Rampolla -quien cambió su anatomía- destacó que aunque pudiera parecer sencillo, mantenerse saludable ha sido un esfuerzo, además de que ecostaba hacer ejercicios.

Ya había pasado una década desde que se había querido hacer cargo de la obesidad, algo que le afectaba su salud y sentía que la controlaba.

Alessandra Rampolla condujo en 2008 el programa de Telemundo, "Doctora amor". (Archivo)

“Estaba casada y en ese momento para mí era importante el tema de la maternidad porque no me sentía responsable encarando un embarazo no siendo el mejor vehículo posible para traer vida”, manifestó. Así fue como para 2008 se sometió a una cirugía de bypass gástrico y -aunque en el interín se divorció y el embarazo no ha llegado a su vida-, a partir de esa decisión y de ese buscar salud, terminó haciéndose la cirugía y conquistando “a ese cuco que durante años la había tenido”.

“Fue una excelente decisión pero es una bien radical y lo tuve que pensar bien. No todo el mundo es candidato, incluso médicamente para hacérselo. Es un riesgo grande”, sostuvo, al explicar que a raíz de este procedimiento tiene que suplementar la alimentación con vitaminas de por vida porque no absorbe los nutrientes.

“No soy siempre buena con la alimentación. Es un ‘struggle’. Todo esto y mi cambio físico lo comparto con el público, en parte, porque a mí me cuesta”, expresó en aquel momento, además de mencionar que trata de ejercitarse de tres a cinco veces en semana, aunque reconoce que es poco consistente.