Alexandra Fuentes pone el sancocho y Sonya Cortés el aguacate tras el paso de la tormenta Ernesto

No invito a nadie de afuera porque hoy la gente tiene que estar en sus casas. Si no, invitaba a par de personas.

“1,2,3 probando. 1,2,3 probando. Sí. Alexandra Fuentes. Mi aguacate sí está, mira, mama, blandito y maduro. Lo que me falta es el sancocho, pero, no me invitaste, me jo&^%”, comunicó Cortés.