Alicia Villarreal y Arturo Carmona estuvieron casados de 1998 a 2003. De ese matrimonio nació Melanie Carmona Villarreal.

Tras su divorcio, la cantante contrajo nupcias con Cruz Martínez, con quien continúa casada. Incluso, su exesposo y su marido actual llevan tan buena relación que hacen negocios juntos.

El exhabitante de “La casa de los famosos 3”, por su parte, ha mantenido diversos romances con algunas famosas como la actriz Aracely Arámbula. Ante ello, la exvocalista del grupo Límite dio a conocer que no está de acuerdo con que Carmona tenga una relación sentimental con la protagonista de la telenovela “La dueña”.

“Nunca me ha gustado nadie para (Arturo Carmona)”, advirtió Villarreal al programa de televisión mexicano “De primera mano”. “Creo que si no está con nadie es porque no ha tenido esa persona correcta. A mí me encantaría que él viviera al máximo lo que debe de ser el amor en todas las facetas. También pienso que es una cosa de uno. Cuando tú te permites ese amor, lo tienes”.

La intérprete de “Te quedó grande la yegua” fue cuestionada al respecto porque también fue señalada de enviarle una indirecta a Arámbula por pedir manutención a Luis Miguel para los hijos que tuvieron en común.

“Nunca podría opinar de una compañera, por alguien que quiero, admiro, respeto. No puedo opinar por otra mujer porque no puedo estar involucrada por una situación que no conozco. No puedo opinar”, aclaró. “Di mi comentario, propio, mío. Lo aclaré muchas veces. Habló por mí, porque lo viví así; soy así. Si fui pedinche, si fui rogona y me cansé. Y no soy así, ya no me espero. Es mi vida. Pero son temas tan sensibles que están viviendo muchas personas que, a veces, uno no debe decir nada. Pero hablé, prácticamente, desde mi experiencia, mi perspectiva de vida”.