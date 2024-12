Amiga de Silvia Pinal renuncia a su herencia y llama “miserables” a los hijos de la fenecida actriz

Además, dejó entrever que, si la diva no había dejado la Asociación Banquells a Pasquel, a pesar de ser la hija de Rafael Banquells, era por algo. “Siempre le dije a su mamá que por qué no se la dejaba a ella, si era Banquells, por alguna razón no se la quiso dejar” , precisó.

“Miserables”

“Espero que ellos, que son tan unidos y que van a recibir tanto dinero, la liquiden (a Efigenia Ramos) y que no hagan lo que han hecho con el pobre de Jesús, en el teatro, o con María, ya que van a recibir, que cumplan con pagarles y todos bien, a Domingo ya viste como lo trataron, a Jesús que trabajó en el teatro 20 años, que abría y cerraba el teatro, ¿por qué no reconocerlo?, por miserables, ¿por qué no pagarle lo que le tienen que pagar?” , puntualizó Marbán.

Afirmó que, en su caso, le pagaron sólo el 10 por ciento de lo que merecía, pero, para evitar conflictos, no procedió legalmente. “Yo no iba a pelear por ellos por dinero, porque no iba a pelear y porque no tengo necesidad, pero también me dieron el 10 por ciento de lo que debieron haberme dado, pero yo no iba a pelear por dinero porque, te repito, gracias a Dios, no lo necesito”, añadió.