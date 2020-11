La fiebre de una de las series más populares de Netflix, “Cobra Kai” ha contagiado a miles y una de ellas es la actriz y cantante puertorriqueña Ana Isabelle que ha retomado las artes marciales con el objetivo de alcanzar el grado de cinta negra en karate.

La actriz practicaba el deporte antes darse a conocer en las artes escénicas, el baile y la música, según compartió en un video en sus redes sociales.

“Fui campeona tanto en cata y en peleas en diferentes torneos y honestamente he extrañado mi deporte favorito que es el karate. No solo por la defensa personal, sino porque es una manera de liberar, canalizar. Soy muy activa y me encanta la adrenalina de competir y de exigirme cada día”, explicó la artista en el video que entrena junto a su instructor de artes marciales, Rubí Camacho.

“Le pedí a Rubí que ahora que estoy en Puerto Rico me ayude a lograr este sueño realidad de convertirme en cinta negra. Aunque no lo crean yo llegué a Punta Brown. Estoy a unos pasitos, pero cuesta mucho trabajo”, añadió la también coanimadora del programa “Prime Time” de ABC Puerto Rico.

En sus cuentas de las redes sociales escribió: “Me creo ninja" y ante la determinación de la artista nadie duda que pronto cumpla su sueño al obtener el grado de cinta negra.