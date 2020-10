“Cobra Kai”, una secuela de la icónica película de los 80 “Karate Kid”, retoma la vida de sus protagonistas 34 años después del famoso campeonato de karate en el que Daniel LaRusso (Ralph Macchio) vence al “villano” Johnny Lawrence (William Zabka) con su famosa “patada de la grulla”.

El triunfador, Daniel, es ahora un exitoso empresario automotriz, tiene un matrimonio feliz y dos hijos, y representa fielmente el “sueño americano”; en cambio Johnny lo ha pasado mal. Separado, alcohólico, atormentado por su pasado y con una nula relación con su hijo adolescente, es además algo racista, sexista y anticuado. Pero en medio de sus frustraciones, Johnny encuentra una oportunidad de redención: decide reabrir Cobra Kai, el dojo de karate donde él estudió, para enseñarle artes marciales a su vecino Miguel, un adolescente al que sus compañeros le hacen bullying.

La gran gracia de la serie -aparte de estar actuada por los mismos protagonistas que en los 80- es la vuelta de tuerca que le dieron a la historia: el protagonista esta vez es Johnny, un personaje que se vuelve entrañable a medida que conocemos su historia, mientras que con el correr de los capítulos, el perfecto Daniel comienza a mostrar sus sombras.

Fue el mismo Ralph Macchio, que también es productor ejecutivo de la serie, quien lo explicó así a la prensa: “Karate Kid' era, en su estructura, muy blanco y negro. Era el bien sobre el mal. En ‘Cobra Kai’, en cambio, esas líneas son borrosas. En todos los personajes hay defectos y áreas grises”.

“Los personajes son más completos, más humanos, no son caricaturas, y eso es entretenido. No te cierra en esa lógica de los años 80 de que o eres bueno o eres malo”, dice la escritora Lilian Flores (45), quien cuenta que empezó a verla cuando, como país, estábamos saliendo de la parte más oscura de la pandemia, y no pudo parar. La vio completa en “modo maratón”.

De fácil consumo

Con una banda sonora repleta de hits ochenteros, la serie está llena de guiños estéticos a esa década, y tiene mucho humor (constantemente se ríen, como dice Eduardo Fuentes, “de nuestro cotidiano secuestrado por lo políticamente correcto”).

Cada temporada tiene 10 capítulos y cada episodio -lo que también ayudó al fenómeno- no dura más de media hora.

“No se va a ganar el premio al mejor guion, pero es muy entretenida y como son capítulos cortos, pasa tan rápido que tienes ganas de más. La serie cumple con dos cosas: con el easy consuming, es decir, es de fácil consumo; y por otro, con el co-viewing, porque es una serie que se puede ver en familia”, opina Sergio Nakasone, productor y director, responsable de algunos de los realities show más famosos de la televisión chilena como “Protagonistas de la fama”.

“Muchos papás quizás buscaron “Karate Kid” para mostrárselas a los hijos y la vieron juntos”, dice. Fue el caso de Amanda Artaza, estudiante de 17 años, quien confiesa que al principio no enganchó con la serie pero luego, hasta le dieron ganas de estudiar karate.

“Mi mamá me había dicho que la viéramos todos juntos porque a ella le había gustado mucho esa película. Entonces partió por algo muy familiar”, cuenta. “Solemos verla en la noche, antes de dormir. Y, al igual que las películas de Pixar, esta es una serie que llega tanto a la gente chica, como a mis papás y a mí, que soy adolescente. Además de plantear la brecha generacional que se da entre los padres y sus hijos, la serie muestra cómo estos repiten los errores de sus progenitores”.

“Creo que la serie está mal actuada, audiovisualmente está lejos del estándar de Netflix y está llena de clichés. ¿Dije ya mal actuada?”, comenta Eduardo Fuentes. Pero pese a lo desechable, plantea temas interesantes sobre el cómo los padres transmitimos nuestras frustraciones revolucionarias a nuestros hijos.

Revivir la llama

¿Y cómo fue que se les ocurrió? La historia es esta: luego del furor de “Karate Kid”, ni Macchio ni Zabka lograron papeles muy destacados. El primero estuvo en películas como “Crossroads” y “Mi primo Vinny”, mientras el segundo interpretó básicamente el mismo tipo de personaje “chico malo” en comedias de los 80 como “Un muchacho como todos” y “De vuelta al colegio”.

Pero en 2017, Macchio creyó que podía reflotar el fenómeno que lo había llenado de gloria y presentó la serie “Cobra Kai” a varias cadenas. YouTube Red (actual YouTube Premium) adquirió los derechos de distribución y al año siguiente estrenaron allí las dos primeras temporadas.

La serie enganchó de inmediato con el público: su primer capítulo, que se podía ver de forma gratuita (no así el resto), tuvo 90 millones de visitas. La crítica también la respaldó, pero su alcance fue limitado. Por eso cuando Netflix se mostró interesado en incluirla en su catálogo y se ofreció a producir una tercera temporada y asegurar una cuarta, no dudaron en vendérsela a ellos. Y el tiempo les dio la razón: esa plataforma de streaming le dio la masividad y la visibilidad necesarias como para convertirla en un fenómeno mundial.

Netflix estrenó “Cobra Kai” el 28 de agosto, y su llegada encontró a la mayoría de la población mundial encerrada en su casa debido al COVID-19. Y eso probablemente jugó a favor: de inmediato se convirtió en la serie más vista de los últimos meses en esa plataforma, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. En los primeros 28 días, la vieron 50 millones de usuarios. De hecho, en cifras bastante inéditas, la serie cuenta con un 100% de aprobación de los críticos y un 96% del público en el famoso sitio de referencia, Rotten Tomatoes.

La esperada tercera temporada

John Hurwitz -unos de los creadores de la serie, junto a Hayden Schlossberg y Josh Heald- anunció que la tercera temporada, filmada el año pasado, está lista desde septiembre, pero que se estrenará recién el 8 de enero de 2021. La expectación es alta.

Hace unas semanas, Netflix liberó un adelanto y el téaser en el que se puede ver a Johnny Lawrence tras las rejas- causó sensación. El actor que lo interpreta, Billy Zabka, dio a entender, en una entrevista, que la temporada 3 no retomaría donde terminó la segunda sino que comenzaría con un pequeño salto en el tiempo.

Lo que sí se sabe es que Daniel LaRusso regresará a Okinawa, la tierra de su maestro, el señor Miyagi, en lo que se presume sería un viaje de autodescubrimiento luego de los graves eventos ocurridos en la segunda temporada.

“El señor Miyagi no puede aparecer porque Pat Morita, el actor que lo interpretaba, está muerto. Pero tengo la esperanza de que aparezca la novia. De cajón que va a aparecer ¿o no?”, dice expectante Sergio Nakasone.Y sí, no ha sido confirmado oficialmente, pero es probable que la actriz Elizabeth Shue vuelva a interpretar a Ali Mils, la joven que enfrentaba a ambos protagonistas en “Karate Kid”.

Ella ha dicho que le gustaría participar de la serie y la segunda temporada dio algunas pistas en ese sentido, cuando se veía que Johnny intentaba contactarla por redes sociales. Otra sorpresa que podría traer la tercera temporada -y que ha provocado todo tipo de teorías entre sus seguidores- es la incorporación del joven actor Jaden Smith, que interpretó a Dre en la versión moderna de “Karate Kid” (2010). Tomando en cuenta que su padre, Will Smith, es productor de “Cobra Kai”, la idea no suena tan descabellada.