Andrea De Castro desde los 15 años abrió su “caja” personal para hacerla pública a través de múltiples controversias que acapararon titulares en los medios de comunicación.

Su vida, como ella misma reconoce, dejó de ser privada y expuesta al ser hija de Jorge De Castro Font. El exlegislador por el Partido Nuevo Progresista (PNP) fue acusado en el 2008 de 32 cargos federales relacionados con un esquema de soborno, fraude y extorsión por lo que cumplió cinco años de prisión y tres años de libertad supervisada. Durante ese proceso, Andrea asumió un rol participativo como hija del exconvicto en los medios de comunicación.

Además ha protagonizado otras controversias personales con el padre de su hijo, José E. Feliciano conocido como “El Joey” por lo que ha sido criticada en múltiples ocasiones. En la actualidad en el tribunal estatal se ve su caso de maltrato y violación a la Ley 54 contra el padre del menor.

Andrea es cautelosa al hablar de este tema, ya que según admitió prefiere limitarse al foro judicial por el fin de velar por el bienestar de su hijo de ocho años. Su niño vive con ella y su principal interés es protegerlo y brindarle la seguridad necesaria para que disfrute su etapa de niñez al máximo.

Esa etapa que vive con su niño, está sumada al rol de esposa que asumió desde el año pasado al casarse con Jeremy Ayala, hijo de Daddy Yankee. Andrea proclama sentirse “plena y feliz en su matrimonio”.

“Desde los 15 años he batallado como muchas cosas públicas en mi vida. Expuesta directamente a los medios de comunicación con la situación de mi papá. Ha sido fuerte y reconozco que en muchas ocasiones fui muy vocal y directa. Ha sido un reto el haber sobrepasado tantas cosas. Luego, con los años y la madurez, entendí que esa era la mejor parte mía. La mejor parte de mi historia eran mis controversias, eso fue lo que me dio la firmeza y el carácter de poder sobrellevar un negocio como este dentro de un espacio dominado por hombres y las mujeres no sobresalen. Por lo tanto, lo utilicé a mi favor”, aseguró la joven que emprendió su propia empresa, De Castro Media, compañía especializada en servicios de publicidad tradicional y digital para sellos disqueros y artistas en el género urbano.

En el 2018, Andrea fundó su empresa y se adentró de lleno a la industria del género urbano en una batalla interna que ha tenido que llevar para demostrar que sus escándalos son cosas del pasado y que ella puede lograr todo lo que se proponga en un género dominado en su mayoría por hombres. Echar a un lado la vida de controversias que protagonizó fue su norte cuando decidió que quería subsistir con su propia empresa y bajo la prioridad más importante que afirma es su hijo.

“He tenido una vida pública y no ha sido una vida pública bonita. He estado bombardeada y criticada todo el tiempo y entonces me metí como en una cajita. Me metí en una cajita y yo dije tú sabes qué voy a hacer algo. Voy a demostrar que estoy muy dura en mi trabajo. Amo lo que hago, tengo la confianza de mis clientes y de personas muy importantes en el negocio, que me respetan, que me da la oportunidad. Me abren las puertas que creen en mí, que siempre votan por mí y que en mis escándalos más grande se me han parado y me han llamado y me han dicho estoy contigo. Levanta la cabeza”, señaló la joven que tiene residencia en Puerto Rico y en Miami.

El establecer un negocio propio le permitió a Andrea ganar confianza en ella y según dijo el “respeto de los demás”. Por eso a través del tiempo ha tenido de clientes a Carbon Fiber, Universal Music Latino, RIMAS y Duars Entertainment, entre otros sellos discográficos que trabajan con artistas urbanos. De igual firma su empresa ha prestado servicios a los exponentes Farruko, Rauw Alejandro, Wisin, Tainy, Arcángel, Jhay Cortez, Corina Smith, Mora, Myke Towers, Álvaro Díaz, The Martinez Brothers y a los productores Súbelo Neo, Caleb Calloway y Mr. Naisgai, entre otros.

Su empresa, según explicó, provee estrategias mediáticas para medios tradicionales y digitales que ayuden a expandir el contenido de los artistas.

“Ser mujer es difícil en un ámbito de varones. Requiere tener los pantalones bien puestos. Se requiere mucha rectitud y carácter al ser juzgada desde el principio. Hoy te puede decir que me siento satisfecha con lo que he logrado”, sentenció.

Su vida matrimonial

Andrea aceptó que desde que Jeremy Ayala, su esposo, llegó a su vida, se siente “completa y muy feliz”. Admitió que sentirse amada y tener una persona que la apoye en todo momento la ha ayudado a centrarse y bajar revoluciones, especialmente al enfrentar su proceso judicial contra el padre de su hijo.

De hecho, confesó que nunca se había sentido tan amada y valorada por alguien. La pareja hizo público su matrimonio en mayo de 2021.

“Jeremy me ha dado un apoyo inmenso con este proceso que atravieso con mi hijo. Eso vale demasiado. Es un hombre muy educado, muy cariñoso, respetuoso. Siempre piensa en mí, en mi sentimiento, me protege, me ama, me valora, es otra cosa”, afirmó Andrea sobre su esposo.

“Creo que nunca había sentido que alguien me tratara de esa manera, con ese respeto, esa decencia y ese amor y esa pureza. Es un excelente esposo. Me siento muy feliz de verdad, de que nos hubiéramos encontrado y que nos casáramos”, añadió sobre su esposo a quien conoció por las redes sociales en un primer acercamiento.

La relación de la pareja inició meses después de esa primera conversación por las redes sociales. Andrea siente que tiene un matrimonio estable y que han comenzado a construir metas en conjunto. Una de ellas será convertirse en padres en el futuro.

Ambos tienen hijos de relaciones anteriores y desean extender la familia con un bebé en conjunto. La empresaria aclaró que el convertirse en padres no es una determinación, sino para el futuro.

Rebaja con la manga gástrica

Andrea no tiene reparos en admitir que su cambio físico al bajar más de 30 libras se debe a que se sometió a una operación para bajar de peso en Miami.

La empresaria optó por la cirugía de la manga gástrica, proceso que consiste en crear una manga estrecha mediante el grapado vertical del estómago. Andrea reconoció que luego de sus cirugías plásticas anteriores estaba desproporcionada entre el peso y su estatura y lo recomendable era bajar de peso.

Consultó con un médico especialista en este tipo de cirugía y se la realizó. Según contó esas primeras semanas después de la operación fueron “muy fuertes” al limitar la ingesta de alimentos. Satisfecha con las libras perdidas se dispone ahora a retomar una rutina de ejercicios.