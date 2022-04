El popular actor y galán de novelas mexicano, Andrés García, apareció en una imagen bastante preocupante, publicada en sus propias redes sociales, en la cual se le ve acostado en una cama de hospital, mientras es acompañado por su esposa Margarita Portillo.

“Dos unidades de sangre recibidas en el hospital Santa Lucía, ¡para estar al 100%!”, escribió el histrión quien vive actualmente en Acapulco, México. “Infinitamente agradecido con el Dr. Escudero. Al C.P. Alarcón por su ayuda y atenciones. También agradezco al personal médico del hospital por su hospitalidad y cariño”.

A pesar de mostrar una imagen bastante decaída, el actor se encontraba en el hospital para recibir una transfusión de sangre debido a una seria condición de salud. Hace un tiempo, la esposa del actor reveló en el programa “Ventaneando” que el mexicano tenía “una condición en la que su médula espinal destruye los glóbulos rojos, entonces su hemoglobina está muy baja y necesita esa transfusión para estabilizarse un poco”.

De hecho, el pasado 30 de enero, García grabó y publicó un vídeo en sus redes sociales, en el cual explicó los problemas de salud que ha tenido a través de su vida, incluyendo la leucemia que sufrío hace 20 años, así como un problema en la espalda que tiene actualmente. De igual manera, explicó la necesidad que tenía de una transfusión de sangre para sentirse mejor. “A principios de este año el histrión avisó de que necesitaba un donante a causa de una delicada enfermedad: “Mi sangre es 0 negativo. Yo puedo dar a quien sea y le sirve mi sangre, le sirve a quien sea, pero a mí solamente el que tenga 0 negativo”, explicó Andrés García.

Esta es la razón de mi salud actual | Andrés García Queridos amigos, resolviendo sus preguntas sobre mi salud, ya que se enteraron que necesitaba una transfusión de sangre. Aquí les dejo la historia completa. Posted by Andrés García on Sunday, January 30, 2022

“He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno. Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace cinco o seis años, pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, todos los médicos me lo dijeron no quise hacer caso, estoy pagando el precio”, añadió.

Hace unos días, en una entrevista en el programa de Al Rojo Vivo, de Telemundo, comentó que debido a que no encontraba un donante de sangre para la transfusión de sangre, dijo que estaba preparándose para la muerte. “Me estoy preparando porque es un proceso natural, no quiero caer en el pánico de la muerte, estoy tratando de establecer una relación con la muerte”, mencionó.

Estrella del cine y las telenovelas

Andrés García, de 81 años de edad, es recordado por las películas y telenovelas que protagonizó en los años 80. Natural de Santo Domingo, República Dominicana, desde joven se mudó a México donde se nacionalizó. Aparte de protagonizar telenovelas en México, tales como “El magnate” y “Tú o nadie”, con Lucía Méndez y Salvador Pineda, García estelarizó dos telenovelas en Puerto Rico: “Ámame” junto a Johanna Rosaly y “Escándalo”, con Iris Chacón y Charytín Goyco”. En el cine mexicano, protagonizó películas de acción como “Chanoc”, “Tintorera”, “El Triángulo de las Bermudas”, “Carlos el terrorista” y “Manaos”, así como una adaptación al cine del personaje de la popular canción de Rubén Blades “Pedro Navaja”. También estelarizó películas mexicanas que mezclaban la comedia con el erotismo.