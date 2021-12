La tarea de trabajar en una nueva fragancia siempre la llena de ilusión. Percibe que los aromas pueden dejar huella, darle toque a una personalidad, y evocar recuerdos.

“Siempre digo que las canciones, los aromas, todo eso te acuerda algo, algún momento de tu vida”, dijo la presentadora Angelique Burgos, conocida como “Burbu”, quien promueve sus dos nuevos “splashes”, Tóxica y Viuda. ”Pienso que los aromas son bien importantes y de por sí a nosotras nos gusta oler bien rico”, compartió la animadora, quien, con ambos productos, suma 22 fragancias bajo su gestión desde 2014.

A nivel de negocios, reveló que “siempre es una aventura buscar un olor nuevo”, y rememora que en un principio, dudó involucrarse en este tipo de negocio, que incluye alternativas para varones.

“Cuando me tocaron la puerta para hacer una fragancia, yo decía ‘es que este mercado es muy pequeño para una fragancia’, yo lo veía como para mercados de más alcance, pero la realidad es que nos ha ido súper bien para la gloria de Dios”, sostuvo. “Y cuando vas conociendo más al público, lo que le agrada, ya uno tiene una línea más directa, por eso es que todos mis ‘splashes’ conservan esta misma línea de frutas, de lo dulce, porque sabemos que es lo que a las nenas les gustan, a las mujeres”.

La propuesta reciente se relaciona con la línea que lanzó alusiva al estado civil, bajo los nombres Divorciada, Soltera y Casada. “Las viudas también dijeron ‘nuestro estado civil merece importancia’, así que incluimos a las viudas también, y si supieras que lo habíamos pensado al principio, pero yo lo veía como triste, pero terminamos haciéndolo comoquiera”, afirmó.”Incluimos también Tóxica, que es una palabra que se está usando mucho y decidimos integrarla”, añadió la también animadora radial, quien expresó sentirse atraída por los aromas dulces.

Burbu Splashes (Suministrada)

Para Viuda, optó por una composición aromática frutal que fusiona piña, kiwi, carambola y limón. Se suma el toque de flores como jazmín, ylang-ylang, ciclamen y rosa. El almizcle, sándalo, el cedro y el pachulí completan su creación.

En el caso de Tóxica, comprende una fusión de mandarina, ciruela y algunos frutos rojos, que se combinan con la flor de naranjo, la rosa, el caramelo, el cedro y el almizcle, entre otros.

Burbu adelantó su intención de, eventualmente, lanzar una línea de “shower gels”. “Todavía está en proceso. Quiero hacerlos, pero no con fragancia de mujer, sino para toda la familia”, reveló. “Creo que es un básico hoy día”.

Las nuevas fragancias están a la venta en Walgreens, perfumerías locales y a través de Amazon y Burbustore.com.

No carga con rencores

El pasado lunes, la presentadora de “Pégate al mediodía” y el comediante Alfonso Alemán protagonizaron un incidente durante el programa cuando el segundo le reclamó por interrumpir su segmento para promover un artículo. Hubo seguidores que tildaron el momento como incómodo.

“Lo que pasa es que ya hablamos entre nosotros esa situación, y quedamos en que no íbamos a darle más color a eso”, dijo a este medio al ser abordada al respecto. “Yo lo quiero mucho, lo respeto como mi compañero que es. Sé que todos tenemos nuestros momentos incómodos, difíciles, conozco mucho de sus momentos difíciles, y no voy a entrar en ninguna situación con él, no quiero hablar nada que lo pueda lastimar porque eso ya pasó, y no quiero darle más color”, enfatizó, y aclaró que están en buenos términos.”Sí, eso ya se discutió y somos adultos”.

Burgos resaltó que guardar rencor no forma parte de su personalidad. “Para nada, gracias al Señor, porque yo te perdono muy fácil. Creo que es una de las grandes virtudes que Papá Dios nos regala, porque hay que vivir la vida ‘relax’. Errores cometemos todos. A mí me gustaría que me perdonaran cuando también cometo errores de los cuales me arrepiento de corazón”, sostuvo. “Pero Alfonso es un gran tipo y mucha gente quizás no va a entender esto porque mucha gente vive cargada de rencor, pero yo lo quiero mucho a él. Entre nosotros hay una gran relación”.