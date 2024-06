Angelique Burgos “La Burbu” confirma que no regresará al programa “El Despelote” de SBS

Rocky "The Kid" no se quedó callado durante la transmisión en vivo del programa de La Nueva 94.

La presentadora y talento radial Angelique Burgos “La Burbu”, del programa “El Despelote” de La Nueva 94 (94.7 FM) Spanish Broadcasting System (SBS), confirmó esta tarde del 28 de junio que su salida del conglomerado donde laboró, es final.

“¿Es definitivo, la renuncia?”, le preguntó la presentadora de televisión Sylvia Hernández, de Día a Día. “Esa carta ya se sometió ayer, lamentablemente”, respondió.

“¿Tú no vuelves a SBS?”, cuestionó Hernández. “Entiendo que no. Pero fue mi casa por muchos años y la pasé muy bien”, culminó Burgos. Sus declaraciones se dieron en una entrevista a las afueras del aeropuerto Luis Muñoz Marín.

“Realmente estamos llevando la fiesta en paz y dialogando. Dejé eso en manos de mi abogado (Roberto) Sueiro”, agregó.

Sobre sus ahora excompañeros de trabajo dijo: “Yo amo a esos hombres. Ellos me han acogido. Le dije a Rocky y a los muchachos que muchas gracias por abrirme las puertas. Eso es un programa que lleva tantos años ahí. Y era un ‘man cave’, era de hombres full y el hecho de que me hayan dado la oportunidad de ser parte de ellos y acoplarnos estos seis años han sido maravillosos. ‘Wow, I’m so sad’”.

Más temprano hoy, su excompañero de cabina, Roque Gallart, mejor conocido como Rocky The Kid, había informado que las partes se encontraban en medio de un proceso de negociaciones contractuales, pero que el mismo no se ha concretado.

“Ya sabíamos que Burbu no volvía a este programa de radio, porque no llegaron a un acuerdo favorable para ambas partes”, mencionó el locutor, quien realizó hoy el espacio mañanero con El Giga.

Sin embargo, Gallart sostuvo que la salida de Burbu no es definitiva porque el equipo legal de la animadora se encuentra en negociaciones con la empresa SBS, para intentar llegar a un acuerdo laboral.

“Burbu está en conexión con el equipo legal de SBS a ver si se logra hacer algo. La salida de Burbu del show, no es definitiva. Tienen que estar pendiente en la próxima semana, al igual que hemos sido francos ahora, te vamos a explicar qué es lo que está sucediendo”, añadió Rocky The Kid.

Burgos labora en “El Despelote” desde septiembre del 2018, luego de que el locutor Billy Fourquet falleciera, quien fue un integrante original del programa. La llegada de Burbu le impartió otro ambiente al espacio y lograron mantenerse como los favoritos de la audiencia mañanera.

Burgos no se presentó, hoy, viernes, en el espacio mañanero. Su situación, al parecer, es muy similar a la que vivió en febrero de este año Jorge Pabón “Molusco”, quien tras no llegar a un acuerdo contractual laboral con SBS se fue de la radio, al igual que los talentos Alí Warrington, Pamela Noa y Robert Maldonado. Todos salieron de la radio y culminaron sus relaciones con el conglomerado radial.

Rocky The Kid afirmó que su deseo es que Burbu siga en el espacio radial, pero aceptó que de ella no estar le tocaría montar un nuevo programa y “esto es un trabajo brutal, no imposible, pero es un trabajo brutal”.

“Ayer (jueves) le dije a SBS yo quiero que Burbu se quede. Le pido a SBS y a Burbu que por favor logren entenderse y llegar a sus acuerdos por el bien de todos. Tiene que ser por el bien de Burbu, si no es así ‘go ahead’, Burbu. SBS si no es por tu bien ‘go ahead’ SBS. Tiene que ser por el bien de todas las partes”, afirmó Rocky The Kid, quien aprovechó para recomendar a los talentos que los acuerdos laborales en los medios de comunicación tengan una vigencia de tres o más años.

La animadora no se ha expresado de manera directa sobre su situación, pero compartió un mensaje en sus historias.

“En la Biblia dice la palabra NO TENGAS MIEDO 365 veces, usa una cada día del año... y no tengas miedo porque ÉL está contigo”, escribió.

De salir de la radio de forma definitiva, para Burgos no sería la primera vez, ya que en el 2017 fue despedida por SBS y luego contratada nuevamente en el 2018.