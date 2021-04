En uno de los momentos más esperados de la noche del domingo, el veterano actor británico, Anthony Hopkins fue galardonado con el premio Oscar al mejor actor por su papel en “The Father”, dejando de paso la mayor sorpresa de la ceremonia llevada a cabo en Los Ángeles.

El fallecido actor Chadwick Boseman era el claro favorito en esta categoría por su actuación en “Ma Rainey’s Black Bottom”, donde también competía con Riz Ahmed (”Sound of Metal”), Steven Yeun (”Minari”) y Gary Oldman (”Mank”), luego de haberse ganado prácticamente todos los premios de la temporada.

La sorpresa fue tan grande que hasta los productores cambiaron el orden de las premiaciones, anunciando la Mejor Película, que recayó en “Nomadland”, antes de los premios a mejor actriz y actor, sentando las bases para un homenaje póstumo al final de la gala para Boseman. Sin embargo, lo que había sido una ceremonia que en ocasiones estuvo falta de emoción, terminó con una nota baja, no solo porque Boseman no ganó, sino porque Hopkins no estaba presente en la actividad, ni dio un un mensaje de agradecimiento por vía telemática.

PUBLICIDAD

Esta mañana, Hopkins publicó un mensaje en las redes sociales dando las gracias por el premio y recordando a Boseman. “Buenos días. Aquí me encuentro en mi tierra natal, Gales. A los 83 años de edad no esperaba recibir este premio. Realmente, no lo esperaba”, indicó un sonriente Hopkins. “Estoy muy agradecido a la Academia y quiero rendir homenaje a Chadwick Boseman, quien fue arrancado de nosotros demasiado temprano. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. Realmente, no esperaba esto. Así que me siento muy privilegiado y honrado. Muchas gracias”.

Con este premio, el segundo en su brillante carrera, Hopkins, de 83 años, pasó a ser el actor o actriz de mayor edad en ganar un Oscar, superando la victoria de Christopher Plummer a los 82 años por la película de 2010 “Beginners”. Plummer, quien murió e febrero a los 91 años, también fue postulado al Oscar a sus 88 por “All the Money in the World”.

Hopkins ha recibido cuatro nominaciones al premio de la Academia, incluyendo el año pasado por su papel de Benedicto XVI en “The Two Popes”; como el presidente Richard Nixon en “Nixon”; como John Quincy Adams en el drama sobre la esclavitud “Amistad”, y por su papel en “The Remains of the Day”.

Reaccionan las redes

Las reacciones del público en las redes sociales no se hicieron esperar ante la inesperada victoria de Hopkins y por el hecho de que la imagen Boseman fue utilizada constantemente para promocionar la transmisión del evento.

“Los Oscar estaban tan seguros de que Chadwick Boseman iba a ganar que REORDENARON TODA LA CEREMONIA para que su categoría fuera la última, y luego le dieron el premio a Anthony Hopkins... la cosa más caótica y desquiciada que he visto en mi vida”, indicó Spencer Althoise, editor en la página web Buzz Feed.

PUBLICIDAD

Por su parte, el usuario Malawi quiso dejar claro los méritos del fallecido actor. “Me quedé dormido al ver que Chadwick Boseman no ganaba. Supongo que es solo uno de los muchos actores fantásticos que no lo tienen. De todos modos, los fanáticos siempre recordarán su carrera, siempre tendrá múltiples premios Oscar en mi corazón”.

Por otro lado, una cuenta admistrada por un fanático de la película “Black Panther 2″ puso su dedo acusatorio a los organizadores de los premios Oscar ante la no premiación al fallecido actor. “Chadwick Boseman fue un ícono, ofreciendo tantas actuaciones increíbles a lo largo de su carrera. Los #Oscars han demostrado una vez más que no tienen idea de lo que están haciendo. Enviando amor a la familia y amigos de Chadwick”.