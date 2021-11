La madrugada del pasado domingo sorprendió al exponente urbano Arcángel al enterarse de la fatal noticia de que uno de sus hermanos había perdido la vida en un accidente en el puente Teodoro Moscoso.

Aunque ayer el cantante se expresó mediante una historia en su cuenta de Instagram, esta mañana publicó en la misma red social una ilustración en la que se visualiza al cantante abrazando a su hermano convertido en ángel. Esta la acompañó con el siguiente mensaje:

“Yo nunca había sufrido tanto. Yo nunca me había sentido tan abajo, tan derrotado,tan perdido. Esto es nuevo... y ya te estabas convirtiendo en el hombre que yo siempre soñé, recto, leal, real y con sus cojones bien puestos. Te estabas convirtiendo en todo lo que algún día soñé para ti. Yo te observaba a la distancia como te comportabas y estabas siguiendo el patrón correcto mi hijo, mi hermanito, mi amigo, mi protector”, expresó el intérprete de “Sigues con él” y “Me prefieres a mí”.

Sobre el menor de sus hermanos, a quien le atribuía ser el cuidador de todos en la familia añadió: “Te vi nacer y te crié junto a mi madre con todo el amor del mundo. Cambiaba tus pañales, te daba de comer cuando mami se iba a trabajar, no soportaba verte llorar porque me molestaba ver a un bebé tan lindo llorar tanto. Creciste, y cuando por fin llegó la oportunidad que siempre deseabas que era la de trabajar junto a mí, te fuiste mi hijo. Pero te prometo algo, cuidaré de nuestra madre más todavía así como tú lo hacías y, no solo a ella, tú cuidabas de todos nosotros. De mis hijos (tus sobrinos) de nuestra hermana y sus hijas (tus sobrinas) tú eras el protector de todos. Aun siendo el menor de nosotros, los hijos de Carmen, eras el más alegre, el que siempre sonreirá y el que siempre quería ver a su familia junta. El bebé de Mami, mi hijo mayor, como yo le decía a todo el mundo”.

Ante la pérdida de Justin Santos, de 21 años, en el accidente que ocurrió a las 2:32 a.m., cuando una mujer de 46 años impactó con una Hyundai Tucson el vehículo todoterreno Can-Am que conducía el joven junto a un pasajero, agregó: “Hoy me tocó levantarme en nuestra casa y afrontar la triste realidad de que no estás. Pero confío en que papá Dios me enseñará el camino y te juro que caminaré por el firme, con mi frente en alto. Orgulloso del hombre que te convertiste, Justin Santos mi eterno manejador. Esta ilustración es solo una imagen de lo que sucederá en un futuro y es cuando me toque partir a mí quien me llevará al cielo serás tu, mi ángel. Yo nunca te despediré, solo te diré hasta luego porque al final todos nos volveremos a ver. Pero, mientras tanto, que se siga cumpliendo la voluntad de Dios. Nos vemos pronto, pero no ahora. Ahora me toca cuidar de esta familia más que nunca y eso lo haré a tu nombre con todas las fuerzas del mundo. Acompaña a papa Dios mientras él me muestra este nuevo camino por el cual me toca caminar. Descansa en paz Rey,vuela alto Rey y cuídanos desde tu nuevo lugar. El reino de Dios”.

Ayer, Austin Agustín Santos -nombre real del artista- compartió con sus más de 12 millones de seguidores, en una historia: “Yo no soy nada ni nadie para exigirte y mucho menos reclamarte nada Padre, se me enseñó a que tu voluntad pase lo que pase debe ser respetada y aceptada. Y aunque duela a nivel inexplicable si así es tu voluntad te repito que la acepto Papá, ahora sí, creo que estoy en posición de pedirte fuerza y entendimiento para poder guiarnos...!”.