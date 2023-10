Los cantantes puertorriqueños Arcángel, Wisin y Pedro Capó revelaron las cosas latinas que les gusta, entre ellas, su palabra favorita.

En medio de divertidas entrevistas individuales con Billboard, los artistas compartieron curiosos datos sobre sus deportistas, países y comidas favoritas. Asimismo, la palabra de origen latino que les encanta decir “a cada rato”.

Los videos compartidos en las redes sociales y canal de YouTube fueron publicadas durante el fin de semana y grabadas “tras bastidores” de la 30.ª edición de los Premios Billboard de la Música Latina, que se llevó a cabo el pasado 5 de octubre en Miami, Florida.

“Mi palabra latina favorita… wow… sabroso, sabroso”, indicó entre risas el reguetonero, que formó parte de dúo Wisin y Yandel.

Por la misma línea de preguntas, Capó aseguró que su palabra preferida es “bendición”, dato que no debe sorprender a muchos, pues forma parte de las líricas de sus canciones, como, por ejemplo, en su tema “Gracias”.

“No es solo una bendición es algo que decimos como un término cariñoso a nuestros mayores, nuestras madres, abuelas y tías. La bendición es como un tipo de “hola” respetuoso”, explicó la voz de “Calma”.

Por otro lado, el reguetonero Arcángel comentó que la palabra que forma parte de su vocabulario “no es algo bueno”.

“Puñe…, i said that everyday (lo digo todos los días) a cada rato” indicó la voz de “La Jumpa”.

Según explicó el denominado “La Maravilla”, para decir su palabra favorita no es necesario estar atravesando por un estado de ánimo en particular. “No tiene estado emocional. Si estás contento la puedes decir. Si te molesta algo, lo puedes decir. Si te sientes bien, lo puedes decir, te das un golpe... so, puñe…”, contó entre risas.

Sin duda alguna “sabroso”, “bendecir” y “puñe…” son expresiones “bien boricuas”.

Y tú, ¿cuál palabra usas?