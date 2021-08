La victoria de la vallista boricua Jasmine Camacho-Quinn anoche en los Juegos Olímpicos de Tokio sirvió para que Puerto Rico se uniera en un ambiente de fiesta y orgullo que llegó hasta las redes sociales. Desde el momento en que la atleta conquistó la final de los 100 metros con vallas hasta ahora, han sido miles las fotografías, caricaturas y reacciones que mantienen a Facebook, Instagram y Twitter colmados con los colores de la monoestrellada.

Al igual que la mayoría de los boricuas, cantantes, actores y presentadores de televisión recurrieron a sus cuentas sociales para expresar la alegría del logro alcanzado por la corredora y volver a escuchar “La Borinqueña” en unas olimpiadas.

Una de ellas fue la Miss Universe Puerto Rico 2020, Estefanía Soto Torres, quien desde su cuenta de Instagram celebró el Oro de Camacho-Quinn.

“¡Puerto Rico es oro! Thank you @jcamachoquinn for your amazing representation at the Tokyo 2020 track and field competition! We feel very proud! ¡Sentimos un gran orgullo por tu labor!”.

La cantautora Kany García, por su parte, aprovechó para apuntar que la segunda medalla de oro la trae otra mujer, luego de que en 2016, la tenista boricua Mónica Puig Marchán se posicionara como campeona de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

PUBLICIDAD

De igual forma, Alexandra Fuentes, hizo un alto a sus vacaciones para expresar su orgullo por la representante de Puerto Rico.

“¡Oro! ¡Qué emoción tan grande! #JasmineCamachoQuinn ¡Gracias gracias gracias!”, publicó.

El cantante puertorriqueño, radicado en Miami, Luis Fonsi, también reconoció la aportación femenina en el deporte. “Medalla de oro para @jcamachoquinn ¡Felicidades! Segunda medalla de oro para Puerto Rico en la historia. Ambas por mujeres. Que vivan las mujeres, puñe... #Olympics”, mencionó con orgullo.

Con una foto del fotoperiodista de GFR Media, Ramón “Tonito” Zayas. Así celebró el astro boricua, Ricky Martin, la victoria de Camacho-Quinn en Tokio 2002.

“Que orgullo. Congratulations @jcamachoquinn. Thank you for being such an inspiration. Te celebro, te aplaudo. Tu carrera, tus lágrimas, tu himno. Es mucha la alegría. Bravo bravo”, continuó el intérprete de la copa de la vida.

Por otro lado, el salsero Gilberto Santa Rosa utilizó su red social para unirse a la celebración de todos los boricuas.

“Celebro como todos los boricuas tu gesta @jcamachoquinn. Tu trabajo y esfuerzo ha sido premiado y Puerto Rico se ilumina con el brillo de esa medalla y de tu sonrisa... Camínalo Jasmine!!!’, manifestó el cantante conocido como “El Caballero de la Salsa”.

Camacho-Quinn hizo tiempo anoche de 12.37 segundos para ganar la carrera.

Además, es la primera vez que Puerto Rico gana al menos un metálico en tres Olimpiadas corridas. En Londres 2012, Jaime Espinal tuvo plata en lucha y Javier Culson bronce en los 400 metros con vallas, ambas las primeras para los respectivos deportes.

PUBLICIDAD

En 2016, la tenista Monica Puig se colgó el oro, primera para Puerto Rico, en los Juegos de Río de Janeiro, Brasil.