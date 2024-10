Artistas lamentan la muerte de Marisela Berti

¿Cómo murió la actriz?

“Hoy amanecí con preguntas a la vida. Me gustaría quedarme calladita, pero en esta vida, como dice la canción ‘En esta vida no se pudo’. ¿Cómo es eso que la vida da un giro así? No dejo de pensar en cómo murió mi amiga Marisela. Una mujer extraordinaria, generosa, solidaria, una actriz maravillosa, una madre ejemplar, con una casa en México donde nos recibía a todos como si fuera nuestra. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede morir sola? ¿Aislada? Me siento tan mal. Me siento que he debido luchar más por verla. Sé que ella hubiera ido contra todos y con todo para estar conmigo, si me hubiera pasado algo así, como me hubiera gustado estar en su último momento. No sé, por lo menos agarrarle la mano y darle las gracias”, reveló Lazo en su cuenta de Instagram.