Las reacciones y expresiones de rechazo al programa de chismes La Comay, transmitido por Mega TV, son tendencia en las redes sociales, luego de que Kobbo Santarrosa en su personaje de La Comay, usara una foto de la hija de la candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro. Una acción que muchos han criticado por entender que han sexualizado la imagen de una menor de edad y por entender que perpetúan una cultura machista y de violencia contra la mujer.

Además del cantante de música urbana Bad Bunny, quien repudió el contenido del programa de chismes a través de su cuenta de Twitter, varias figuras del quehacer artístico de la isla también se han expresado en las redes contra el machismo, racismo, homofobia y desinformación que se muestra en el programa del titiritero.

La cantante Kany García, por ejemplo, se preguntaba en su cuenta de Twitter “qué se podía esperar de un hombre que se esconde detrás de una muñeca con estrategias políticas bajas, con discursos cargados de odio, con un machismo desmesurado, asqueroso, repugnante y vergonzoso”. “De quien si espero es lo que hacemos como país para apagarle el micrófono de una vez y por todas!!! Kobo no solo no nos representas! Nos haces daño y muchos de estos daños irreparables”, escribió la artista en su perfil.

Kiara Liz Ortega, Miss Universe Puerto Rico 2018, publicó un vídeo en su cuenta oficial de Instagram, @kiara.lizpr, con el título “Indignación”, donde expresó su preocupación por lo que estaba pasando en Puerto Rico. “Hoy no puedo dormir tranquila con tantas cosas pasando en PR y para colmo un programa de televisión, con un horario privilegiado y miles de seguidores, se dedique a viralizar y sexualizar la foto de la inocencia de una niña con el fin de denigrar a su madre. Sé que hay muchas opiniones al respecto, pero esta es mía y si está de acuerdo con lo que digo le pido por favor que envíé un correo a estas direcciones compartiendo su indignación con este asunto y publiquen compartiendo los siguientes ##pafuerakobbo #cancelenalacomay #kobbosevaconricky #tevasconricky No podemos permitir la normalización de esta conducta en televisión. NO!”.

La actriz Johana Rosaly también le salió al paso al titiritero con un tuit en el que describía las múltiples veces en que en el programa se han burlado y atacado a las personas.

“Se burló de los artistas y te reíste porque no eres artista. Se burló de los negros, y te reíste porque no eres negro. Atacó a los transexuales y te reíste porque no eres transexual. Atacó a los gays y te reíste porque no eres gay. Sexualiza a los niños... No fuiste niño?”, escribió.

En otro tuit, la actriz agregó "dice el refrán: “El que calla, otorga. ¿Ya los OTROS candidatos a Gobernación repudiaron la acción de Kobbo Santarrosa, Rocky The Kid, Sixto George y Mega-TV? Quizás ya lo hicieron y yo no me enteré. No quisiera llegar a la ligera a la conclusión de que son igual de canallas”.

La actriz y cantante Didi Romero, hija de la locutora y cantante Deddie Romero, también dejó saber su malestar sobre el programa de Kobbo Santarrosa: “Si usted es alguien que defiende o justifica las acciones de Santarrosa (aka La Comay) con mucho respeto le pido que me dejen de seguir. Kobbo siempre ha usado su misma técnica del ’95 pa’ crear chisme y escándalo donde no hay. Lo sé porque lo viví. No importa si estaba en nuestra TV cuando niños, no importa si no lo ves, no importa si no está dando la cara y se esconde detrás de una marioneta, no importa absolutamente NADA DE ESO. No se puede apoyar un programa como La Comay y punto. Debía haberse quedado cancelado”.

El Nuevo Día solicitó una reacción a Mega TV, pero al momento de publicar esta historia aún no se había recibido.