Aryam Díaz Rosado, Miss Mundo de Puerto Rico 2021 presentó este domingo en su perfil de Instagram el traje típico con el que competirá y con el que afirma se exalta la bandera puertorriqueña y la mezcla de razas de los boricuas.

La joven, de 22 años, quien es anfitriona del certamen internacional Miss Mundo que se celebra por primera vez en el país, indica en el mesaje que el vestido es un diseño de Chegui Lacén y que está inspirado en “Carnaval del Barrio” del musical In the In the Hights:

“Les presento mi traje nacional para “Dances of the World” hecho por @cheguie_ inspirado en “Carnaval del Barrio” del musical @intheheightsmovie por @lin.manuelmirandaofficial que representa nuestra mezcla de razas taína, africana y española a través de la música, nuestras fiestas, las ganas de siempre echar pa’ lante y el orgullo de ser no solo ser puertorriqueños si no de ser LATINOS”.

Miss Mundo de Puerto Rico, coronada en abril pasado, ha dicho que se encamina hacia uno de sus proyectos más importantes, el de representar a Puerto Rico en este evento que cumple su 70 aniversario y que por primera vez se celebrará en el Caribe, el 16 de diciembre de este año en el Coca Cola Music Hall en el Distrito de Convenciones en San Juan.

“El mayor reto que tengo es que soy la anfitriona. Es un honor, pero también me tocó esa gran responsabilidad. Voy a representar a mi país, en mi propio país. Se espera mucho de mí y sin duda esa va a ser mi prioridad, ser una buena representación de Puerto Rico, además de dar a conocer a nuestra isla de la mejor manera posible”, dijo la reina en una entrevista reciente con El Nuevo Día, donde también mencionó estar preparada para las críticas como algo que suele darse en los medios de comunicación y el mundo del modelaje.