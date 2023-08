Confianza, seguridad y coraje son solo algunas de las ganancias obtenidas por Ashley Ann Cariño Barreto como representante de esta isla, al ostentar el título de Miss Universe Puerto Rico 2022.

No solo ella se percibe así misma como una mujer más segura, sino que se refleja en su ánimo relajado, e impetuoso a la vez, en lo sonriente, conversadora y plena que se proyecta al conversar con El Nuevo Día, a solo una semana de que entregue su corona para darle paso a la nueva soberana.

A la beldad de 29 años no le cabe duda la evolución que ha tenido desde que fue coronada la noche del 11 de agosto del pasado año, cuando representaba a Miss Fajardo, hasta el día de hoy. De un pueblo, pasó a ser la reina de un país, que le demostró su apoyo y afecto.

“Definitivamente, creo que la Ashley de ahora es mucho más segura, confía en lo que ella puede lograr. Siempre he dicho que por mucho tiempo yo dudé de lo que podía hacer en Miss Universe Puerto Rico. Pensé que no encajaba en lo que era el prototipo de una reina de belleza. No fue hasta que me di la oportunidad que vi lo que yo puedo lograr cuando me pongo una meta y cuando trabajo para eso. Creo que eso es lo que este año me ha enseñado. Me ha dado esa confianza, esa seguridad y ese coraje de conseguir, hacer, ponerme metas y trabajar para lograrlas”, indicó la soberana puertorriqueña, quien alcanzó ser una de las cinco finalistas, en la edición 71 del Miss Universe.

Otro de los logros alcanzados, que se suman a su experiencia llena de satisfacciones, fue el que recientemente fuera reconocida en los “30 Under 30″ de la popular revista Forbes, especializada en el mundo de los negocios y las finanzas. Se resaltó su trayectoria como modelo y especialista en ingeniería aeroespacial, además del rol que ha asumido como defensora de las mujeres en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

“Este año ha sido como un sueño, porque me he visto lograr tantas cosas. Estar en Forbes es un logro bien grande, que yo nunca pensé que iba a tener la oportunidad de tenerlo. Cuando lo vi fue como que ‘Wow!’. Quedé sorprendida de poder ver otra vez esas cosas que puedo lograr sin quizás uno imaginarse que lo va a poder hacer”, señaló la fajardeña.

Tener un loable desempeño, no necesariamente te exime de críticas, y sobre eso también obtuvo una gran lección Ashley Ann, quien llegó a ser criticada por su traje típico inspirado en el Observatorio de Arecibo y la nostalgia que despierta lo que representó un importante centro de investigación científica y de turismo en la isla, así como también por la selección del vestido que usó en la gala final del certamen internacional, que fue el mismo de la gala preliminar, diseñado y confeccionado por el diseñador puertorriqueño Carlos Alberto.

“Siempre hay críticas y creo que para mí fue más de tomar esas críticas no solo para continuar aprendiendo y mejorando, sino también para aprender a cómo manejar las expectativas de la gente. Eso fue algo que aprendí durante este año. No siempre, por más que uno trate de complacer a todo el mundo, vas a lograr complacerlos a todos. Eso fue algo que tuve que aprender y que Puerto Rico me enseñó”, acotó.

La también terapista psicosocial licenciada compartió además la importancia acerca de tener balance y prestarle atención a la salud mental.

“Hay personas que sufren de diferentes diagnósticos y creo que cuando uno entra a este mundo de lo que son los certámenes de belleza, hay una expectativa de perfección que no existe. Una como mujer nos podemos poner mucha presión para cumplir esas expectativas de la gente. A mí lo que me ayudaba era que buscaba un ‘safe space’ o buscaba diferentes maneras para darme ese espacio de sentirme segura, de poder contemplar lo que había logrado, mis metas. Creo que eso es lo que puede ayudar a las personas también y a las mujeres, a darse su espacio de reconocer lo poderosa que son, no importa lo que la gente diga”, señaló.

¿Cuál ha sido para ti ese espacio seguro?, le preguntamos. “A mí me fascina la playa de noche. Para mí el espacio, lo que es el universo, digo que hay magia ahí. Yo cuando quizás necesitaba un espacio, que sentía que quería estar en calma, lo que hacía es que me iba a la playa de noche, a caminar por ahí, a escuchar música”, compartió la estudiante de ingeniería aeroespacial.

Como modelo y reina, Ashley Ann ve con júbilo el que le haya tocado vivir una etapa de cambios, en la que cada vez más se van colapsando los estándares y estereotipos de belleza, que se venían perpetuando.

“Cuando competí en Miss Universe Puerto Rico se habló mucho acerca de la inclusión y este año se hace mención de la evolución, como esa fuerza que se apodera no solamente en lo que es el certamen de belleza, sino también en el mundo. Nos estamos dando cuenta que la mujer es hermosa y que hay diferentes tipos de belleza, que no solamente están lo que la gente piensa o lo que nosotros queremos encajar en estas cajitas, esos prototipos. Por eso que estoy orgullosa de decir que tuve la oportunidad de participar en Miss Universe Puerto Rico y de ver ese cambio que hemos tenido, no solamente en lo que es el certamen, sino como sociedad aquí en Puerto Rico”, enfatizó la soberana.

En general, ¿este reinado fue lo que esperabas? “Sí. Siempre hay expectativas y tengo que decir que, si hablo en general, el amor que sentí, que Puerto Rico me brindó, el apoyo, de verme en la tarima de Miss Universe cuando yo gritaba Puerto Rico y las personas se paraban a apoyarme; eso sobrepasó las expectativas que yo tenía”, rememoró la reina, quien a temprana edad se mudó con su familia a Estados Unidos.

Mirada al futuro

Luego de entregar su corona la noche final de Miss Universe Puerto Rico el próximo 24 de agosto en el Centro de Bellas Artes de Santurce, su plan próximo es regresar a Estados Unidos, a donde vive su familia, para culminar el semestre que le queda para culminar sus estudios de ingeniería aeroespacial.

“Para mí la ingeniería y trabajar como ingeniera es una de mis pasiones y la gente me considera. Yo digo que más allá de Ashley Cariño, siempre he hablado de mi pasión de lo que es la ingeniería aeroespacial, y que me gustaría continuar en eso”, expresó la joven que llegó a tomar clases de actuación en México, por lo que planteó que le gustaría darse la oportunidad de trabajar en los medios de comunicación, incluyendo darse la oportunidad de desarrollar una carrera en la actuación en el mercado anglosajón.

Sin jamás desligarse de Puerto Rico, asegura que continuará con su labor como fundadora de “Hidden Dreams”, una iniciativa en la cual Ashley Ann visita instituciones educativas para impartir charlas educativas a estudiantes, y les habla sobre los sueños ocultos que tenemos e introducir a las niñas en las ramas de ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología.

Tres consejos para la nueva reina:

1. Le diría a la nueva reina que siempre tome cada momento, cada experiencia y se lo disfrute, porque muchas veces, con la presión que tenemos de ser Miss Universe Puerto Rico, no disfrutamos de esas oportunidades o esas experiencias que estamos viviendo.

2. Que no pierda su esencia como persona, porque el título de ser Mis Universe Puerto Rico es algo que nos brinda mucha presión, muchas expectativas y quizás nosotros queremos encajar en lo que la gente piensa que debería ser una reina de belleza, así que no pierda la visión de quién ella es o de quién ella quiere ser.

3. Que tome todas las oportunidades que vengan, que se visualice en la persona que ella quiere ser, no solamente como Miss Universe Puerto Rico, sino después de eso, porque el año pasa bien rápido.

Comparte los cinco momentos más memorables de su reinado

1. Definitivamente, cuando me coronaron como Miss Universe Puerto Rico.

2. La preparación bastante intensa que tuve.

3. La oportunidad que tuve de ir a la sede de Miss Universe, en New York. Creo que eso fue una semana después que me coronaron.

4. Pasar las Navidades y la Despedida de Año, sabiendo que solamente me faltaban unos días para llegar a Louisiana, al certamen internacional.

5. Y creo que ahora, este momento, en estas últimas semanas, donde voy a cerrar este capítulo y voy a comenzar uno nuevo.

Un ping-pong sobre su reinado

¿Lo más difícil?

“Lo más difícil creo que fue darme la oportunidad o entender que no iba a poder complacer a todo el mundo, que había momentos donde tenía que pararme firme en lo que yo quería y a quién quería representar, y que había personas que quizás no iban a entender que esa era”.

Lo más divertido:

“Lo más divertido ha sido decir que soy Miss Universe Puerto Rico. Eso es algo con lo que siempre había soñado y pronunciarlo se me ha hecho bien divertido”.

Lo verdaderamente retante:

”Algo verdaderamente retante fue ir al gimnasio. Yo iba tres veces a la semana, pero esas tres veces eran intensas. Anita (Sánchez), que es mi entrenadora, me desbarataba y yo me levantaba adolorida. Una cosa fuerte, para al otro día levantarme a las 6:00 de la mañana, ¡regia!”.

Lo que más vas a extrañar:

“Decir que soy la actual Miss Universe Puerto Rico es lo más que voy a extrañar, y tener la corona, creo que también es lo que más voy a extrañar, de tocarla y sentirla”.

Ese anhelo logrado:

“Definitivamente verme en televisión. Tuve la oportunidad de estar en ‘Viva La Tarde’ (Wapa TV) varias veces y verme en televisión, que era algo como que siempre decía ‘fíjate, me gustaría ver cómo es’. Tuve la oportunidad de hacerlo y me sentí contenta, me sentí que estaba retándome porque no es fácil uno verse en cámara, a verse en un ‘set’, tener que leer el ‘teleprompter’, así que fue un reto para mí, pero me sentí muy orgullosa de darme la oportunidad de hacer eso”.