Decenas de personas recibieron esta tarde a Miss Universe Puerto Rico 2022, Ashley Ann Cariño Barreto, en una fiesta de pueblo al ritmo del clásico puertorriqueño “Preciosa” de Rafael Hernández, en la plaza pública del municipio de Fajardo.

Los fajardeños le dieron la bienvenida a su reina y la festejaron similar a cuando una hija se va a estudiar al extranjero y regresa a casa. Y es que la representante boricua emigró a los cinco años con su familia a Florida y volver a recorrer sus calles en una caravana fue reencontrarse con su infancia y memorias de la niñez. Para la beldad el día de hoy ha sido “una gran bendición”.

“Me siento feliz y bendecida al recibir el cariño de Fajardo desde el momento en que llegué. Recuerdo mis amistades, vecinos, familiares, y los fajardeños somos bien queridos y eso es lo que me llevo. La gente me ve y me dicen ‘te conozco desde que estabas en la escuela en Fajardo Gardens’ y ha sido muy hermoso estar de nuevo aquí. Estoy muy emocionada”, sostuvo la reina minutos antes de subir a la tarima y agradecer a sus compueblanos el amor y el respaldo que ha recibido tras su participación en Miss Universe Puerto Rico 2022 y ganar la corona.

Sus primeros años de vida fueron en el pueblo costero junto a sus padres Olga Cariño y José Barreto, siendo la mayor de cinco hijos. Su padre es natural de Salinas y su madre de Fajardo.

La reina se despidió de Fajardo en plena niñez y esta tarde volvió a confundirse entre besos y abrazos con su gente, que la esperaron pacientemente en la plaza pública donde el alcalde José Aníbal “Joey” Meléndez Méndez le entregó la llave del municipio.

La estudiante de maestría en ingeniería aeroespacial pudo saludar a los fajardeños y firmó autógrafos.

Además, compartió con la actriz puertorriqueña Ivonne Coll, quien fue la primera reina de Fajardo que participó en el concurso Miss Universe. Cariño Barreto es la segunda soberana de Fajardo que llegará al certamen internacional.

La reconocida intérprete, expresó, se siente feliz y orgullosa con la nueva reina y le deseo todo lo mejor en el concurso internacional.

Este año la joven de 28 años cumplió su deseo de regresar a Puerto Rico y colocarse la corona de su patria. Su promesa a Fajardo y a Puerto Rico es el compromiso de dar lo mejor de ella en el certamen internacional para traer la anhelada sexta corona.

“Mientras iba en la caravana me sentí y me siento bendecida. Estaba dándole gracias a Dios por tenerte aquí porque para mí es un sueño cumplido. Voy a trabajar fuerte para que Puerto Rico se sienta orgulloso de tenerme a mí como su representante”, indicó la beldad boricua que llegó ataviada con un vestido lila y luego optó por un colorido “maxi” con un estampado de flores.

Sobre su reciente visita a Nueva York explicó que conoció la sede de la organización Miss Universe como parte de los primeros compromisos con el certamen internacional. La reina detalló que realizó varios videos que pronto serán difundidos por el equipo.

“La experiencia fue muy bonita y me dio más energías para trabajar más fuerte y traer la corona a Puerto Rico”, señaló.

El equipo de Miss Universe Puerto Rico acompañó a la reina durante todo el recorrido que tuvo más de una hora de duración. El festejo continuó al ritmo de Plenéalo y Grupo Manía, quienes pusieron a los fajardeños a bailar.