Aún con incredulidad, pero con mucho agradecimiento, se expresó la nueva soberana, coronada como Miss Universe Puerto Rico 2022, Ashley Ann Cariño Barreto, desde el Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Puerto Rico, de verdad que estoy que no lo puedo creer. Me siento bendecida. Sé que sin Dios y sin mi familia no hubiera podido lograr esto. Y claro, por el apoyo que he tenido de todo Puerto Rico, que ha sido inmenso”, fueron las primeras expresiones de la nueva soberana en presencia de sus padres Olga Barreto y José Cariño, quienes se desbordaron en palabras de orgullo para su hija.

Para la nueva reina, quien se destacó desde un inicio y resonaba como la favorita para ganar la corona entre las 28 candidatas, siempre fue un sueño poder representar a la tierra que le vio nacer y donde se crió antes de partir al estado de Florida, donde actualmente estudia ingeniería aeroespacial.

“Me siento sumente orgullosa de participar en Miss Universe Puerto Rico. Para mí siempre fue un sueño, una de mis grandes metas. Por mucho tiempo no pensé que lo podía lograr, y esta corona representa todo el trabajo, todo el esfuerzo, pero más allá, es que cuando crees en lo que tú quieres, tú puedes lograr lo que quieras, tus sueños y tus metas”, respondió la joven de 27 años, quien es terapista psicosocial licenciada, especializada en niños con diversidad cognitiva.

Lo más difícil, según contó, fue continuar creyendo en sí misma durante todo el proceso del certamen, que de acuerdo con ella definió la belleza puertorriqueña de las mujeres, mientras resaltó las cualidades de sus compañeras al caracterizarlas como diversas, inteligentes y fuertes.

Ashley Ann ocupó la posición de segunda finalista en el certamen Miss USA 2021, representando al estado de Florida. Ante esto afirma que “El tiempo de Dios es perfecto. Si hubiera ganado en el Miss USA no hubiese podido representar a Puerto Rico y traer la sexta corona aquí”, mencionó la reina, quien se mostró muy segura de la responsabilidad que implica ser la nueva soberana.

Con su elección y teniendo a Michelle Marie Colón como la reina saliente, manifestó: “Para mí es un orgullo porque han habido dos reinas negras corridas, que se coronan, estamos haciendo historia”.

Como mensaje final en la entrevista realizada por los presentadores Tita Guerrero y Bryan Villarini, en una transmisión en directo por Wapa Televisión, añadió: “Vamos por la sexta. Le quiero dar gracias a todos los puertorriqueños que creyeron en mí. Vine desde Florida, me abrazaron, me apoyaron y gracias a ustedes estoy aquí con esta corona. Los voy a representar orgullosamente en Miss Universe para traerles la sexta”, enfatizó la nueva reina, quien se distinguió por su altura, inteligencia, porte, elegancia y experiencia.

Por su parte, sus progenitores también se manifestaron llenos de felicidad y recalcando ese anhelo de que su hija traerá la sexta corona para Puerto Rico. De igual modo, destacaron el ímpetu de ella en participar del certamen y representar la tierra que nació y la vio crecer.

“Estoy sumamente orgullosa, Ashley te felicito. El pueblo de Puerto Rico ha ganado a una gran mujer, a una joya, un diamante. tenemos una soberana, tenemos una reina. Fue un resultado justo y Ashley vas para el universo. Puerto Rico, aquí está la sexta”, dijo su mamá con plena seguridad.

Mientras, su papá se unió a las palabras de su esposa y agradeció a Ashley Ann el que sea su hija. “No tengo palabras para decir lo orgulloso que estoy, pero te amo. Como dijo mi esposa, vamos a traer la sexta corona aquí a Puerto Rico, la vamos a traer”, dijo a la vez que destacó que su hija siempre fue una niña sobresaliente. “El gran sueño de Ashley siempre fue representar a su bello Puerto Rico”, agregó Olga.