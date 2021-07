Desde ayer, domingo, Florida cuenta con una nueva reina que los representará en Miss USA 2021 el 29 de noviembre. Ashley Ann Cariño Barreto -de ascendencia puertorriqueña- fue coronada luego de medirse ante otras 70 candidatas.

“¡Todavía estoy incrédula! Este ha sido un viaje increíble, un verdadero sueño hecho realidad. He conocido a tantas mujeres increíbles y en solo unos días he creado recuerdos que me durarán toda la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo esperar para embarcarme en este increíble camino como la nueva Miss Florida USA 2021, junto a todos ustedes”, sostuvo la beldad en su cuenta de Instagram.

Según unos datos biográficos publicados por CONAN Daily, Cariño Barreto reside en Kissimmee, Florida y asistió a la Escuela Profesional y Técnica de la ciudad. De igual manera, cursó estudios en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Central de Florida en Orlando, Florida.

PUBLICIDAD

La organización del certamen, a través de sus redes sociales separó un espacio para festejar y felicitar a la nueva reina, quien trabaja como rehabilitadora psicosocial en Insight Behavioral Health Specialist en Kissimmee. “Felicidades a la nueva Miss Florida USA 2021, Ashley Barreto”, lee la publicación.

En Puerto Rico, amigos y familiares también celebraron la victoria de la hija de Olga Arline Barreto y José Aníbal Barreto, de Fajardo. Uno de ellos fue el diseñador de modas boricua Carlos Casanova.

“Mis amores, amigos y seguidores, con piedras en el pecho les anuncio que la nueva Miss Florida, es una caridura de Fajardo”, sostuvo el primer boricua en participar en Project Runway.

De ganar el certamen Miss USA 2021, que celebrará en el Coral Springs Center for the Arts in Coral Springs, en Florida, Cariño Barreto será la primera candidata de Florida en representar a Estados Unidos en Miss Universe.