Así fue el debut del comediante George Harris en Puerto Rico

El pasado viernes, George Harris conquistó al público que se dio cita para disfrutar de su primer espectáculo de stand-up comedy en Puerto Rico.

El comediante venezolano se presentó a casa llena y arrancó risas de principio a fin durante las más de dos horas y media que duró su espectáculo “El Pueblo de Uno” en el Coca-Cola Music Hall.

El prestigioso recinto sanjuanero recibió a Harris con gran entusiasmo y dispuestos a disfrutar de una noche única con su show. El comediante- que ha tenido una gran aceptación de los puertorriqueños en sus apariciones en las redes sociales, presentó en la Isla una exitosa propuesta que ha viajado por Estados Unidos, América Latina y Europa, destacando las particularidades que distinguen de otras culturas a los latinos independientemente de su país de origen.

Puertorriqueños, venezolanos y dominicanos se identificaron de inmediato en respuesta al llamado del comediante cuando quiso conocer la procedencia de los asistentes. La interacción de los asistentes evidenció cómo su propuesta conecta de forma genuina con la diversidad cultural que cohabita en Puerto Rico y convierte la isla en un escenario natural para su espectáculo.

El evento producido por Loud & Live Entertainment estuvo matizado por historias familiares, vivencias de su natal Venezuela, experiencias en Estados Unidos y un sinfín de anécdotas que marcaron la velada que trajo a Harris por primera vez a la isla, ocasión que aprovechó para confesar el no comprender por qué se había tardado tanto en presentarse ante el público puertorriqueño.

“Que felicidad estar en Puerto Rico. Me encanta poder conocerlos, caminar por su Viejo San Juan y presentarles este show que ya ha viajado por muchas ciudades. Definitivamente empiezo el año con el pie derecho y me hace mucha ilusión poder volver pronto a la Isla para seguir compartiendo estos cuentos que tanto nos hacen reír”, puntualizó el comediante.