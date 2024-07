Así Raphy Pina celebra sus 46 años

No obstante, la limitación de estar acuartelado en su residencia, no restringe el festejo. Al contrario, el productor celebró desde esta mañana, que ya se encuentra en ruta hacia los 50 años , junto lo denomina como la ganancia más importante de su vida: “un hogar seguro con una familia que te amé”.

View this post on Instagram

“Nací a las 10:42 p.m., pero ya me siento que me monté en el expreso de los 50. ¡Feliz de tener personas que me llenen de felicidad, incluyendo a miles que no conozco, pero siempre se mantuvieron presente y me llegaron las buenas vibras!”, publicó.