Bad Bunny casi llora al hablar de la situación de Puerto Rico y asegura que “la protesta más grande es ir el 5 de noviembre a votar”

“Yo realmente me preocupo por Puerto Rico y yo no sé si es el peso de, diablo quiero llorar y to’. Salir pa’ fuera y darlo todo, por mí, pero también por siempre representar, saber que hay gente en el mundo entero, en Japón, en Alemania, que conocen a Puerto Rico, por mi música, por la de otros artistas, por la salsa, por nuestra cultura, por nuestra gente, que los turistas vengan a aquí y digan diablo que bello’, pero que se vayan sin saber lo que pasa aquí, que se vayan sin saber lo que sufre el que vive aquí”, manifestó la estrella del género urbano visiblemente conmovido.

No obstante, reconoció que son los jóvenes quienes pueden cambiar el rumbo del país al participar e inscribirse en la CEE y votar en las próximas elecciones generales, el 5 de noviembre.

“Yo no quisiera hablar de política nunca, porque es una mierda. No quisiera meterme… Estoy hablando como cualquier otro puertorriqueño que se quiere expresar sobre la situación del país donde vivo. Que no sea normal ver a artistas del género o del nivel de popularidad mío hablando de política. Pues eso es problema de esos artistas”, sostuvo el exponente urbano que que en pasadas elecciones también exhortó a los jóvenes a participar en los comicios generales.