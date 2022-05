El exponente urbano Bad Bunny desmintió en la tarde de hoy, miércoles, que su tema “Andrea”, de su nuevo disco, “Un verano sin ti”, esté inspirado en la trágica historia de Andrea Ruiz Costa.

La joven fue asesinada y calcinada por su expareja Miguel Ocasio Santiago hace un año, en un incidente de violencia machista, y a quien previamente había denunciado, pero que no había logrado progresar judicialmente.

“Me gusta la idea de que la gente coja las canciones y le dé su sentido, pero a veces es un poquito peligro en la manera que lo hacen con tanta seguridad. Si escuchas la canción, trata de una persona que afortunadamente está viva todavía”, dijo el artista en una conversación con el comediante Chente Ydrach.

“Fácilmente, la persona de la que hablo en la canción sí puede ser Andrea, la muchacha que asesinaron, como puede ser otras millones de mujeres más que han sido víctimas de violencia de género... La Andrea de la canción, afortunadamente, sigue viva y con ganas de mantenerse viva”, añadió.

PUBLICIDAD

Los internautas han relacionado este tema con el feminicidio en Puerto Rico. Y, aunque tiene un ritmo pegajoso y manda un mensaje en contra del machismo, muchos llegaron a asegurar que se trataba del caso específico de Ruiz Costa.

“Me chocó que la gente lo afirmara, eso es delicado, respeta un poco, jugar así con la sensibilidad de los familiares”, dijo.

No obstante, el Conejo Malo afirmó que es uno de sus temas favoritos del disco, que cuenta con 23 canciones y que ha roto récords en algunas plataformas digitales y redes sociales.

De hecho, entre los temas de la conversación estuvo las ideas, en ocasiones sin fundamentos, que las personas y fanáticos crean y publican.

“En las redes sociales se dedican a hacer teorías y no pegan ni una. Se fueron virales unos track list (repertorio de canciones). A mí me sorprende la gente que se los cree. ¿Cómo cualquier persona postea algo y la gente se lo cree? ¿Cómo es posible?”, cuestionó Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante.

Rodeados de un ambiente playero artificial, con arena, palmas, sillas de playa y un letrero que leía “Un verano sin ti”, la entrevista fluyó entre cómo surgieron algunas canciones del álbum, cómo fue trabajar con los colaboradores del disco y de su constante creatividad.

“Me gusta mantener esa expectativa, esa tensión de sorprender a la gente. Pienso que es lo más divertido que uno hace: sorprender, causar euforia, sentimientos”, aceptó.

Bad Bunny —quien se describió como una persona “normal” y dijo que llegó al lugar de la grabación conduciendo su guagua sin pasajeros o escoltas— resaltó que no le presta atención si a algunas personas no les gusta su música.

PUBLICIDAD

Por otro lado, habló de su estilo de moda. Reveló que para el Met Gala le ofrecieron vestir un traje de George Washington y reveló que no suele distinguir entre el género de sus atuendos.

“Yo fui a janguear en Miami vestido con un traje que la gente puede decir: ‘Va vestido de mujer’. No, papi. Ese traje me gusta con coj#$%, no sé si es de mujer, de hombre, de caballo, me lo voy a poner... El propósito es poner un atuendo que me gusta, que me la quiero poner”, contó.

Asimismo, habló de su experiencia en estudios de Hollywood y cómo fue grabar Bullet Train con Brad Pitt, a quien, con 58 años, dijo que admiró físicamente: “Yo quiero ser así”. Mencionó que, una vez comenzó la filmación, tuvo que dejar a un lado sus inseguridades como actor.

“(Se dijo) Te lo ganaste, estás aquí por alguna razón. No estás aquí porque sí. Has trabajado para esto. El director no está viendo a Benito que trabajaba en un supermercado, está viendo a Bad Bunny, la superestrella mundial y está esperando el trabajo al nivel”, manifestó.

Aunque aseguró que no compartió mucho con el Pitt, resaltó que el actor lo hizo “sentir bien” durante el rodaje de la película que estrenará el próximo 29 de julio y que en ningún momento lo hizo sentir “como un novato” o como una persona que está tratando de “invadir su terreno”.

En cuanto a esto, comparó ese ambiente con el musical, donde, apuntó, “hay gente que está esperando que falles”. En el cine, “a lo mejor es igual”, pero destacó que los actores “se ayudan mutuamente” con consejos de interpretación y con las líneas del libreto.

PUBLICIDAD

Sobre sus participaciones en la lucha libre, contó de la adrenalina y la euforia que sintió cuando participó del evento mago de la WWE.

“De mis días favoritos de mi vida fue WrestleMania... yo me podía morir en el ring y sin co%$# me tenía, real”, reconoció.

Rememoró que en su niñez practicaba lucha libre en la ducha, pues ha sido fanático desde pequeño, y que se aprendía los informes orales de inglés como si fueran promos de este deporte.

Además, resaltó el orgullo que sentía el estar representando al archipiélago encima del cuadrilátero internacional.

“La historia cultural de la lucha libre en Puerto Rico es grande”, reiteró.