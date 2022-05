El joven Roberto Rivera fue el primer fanático de Bad Bunny que pernoctó desde anoche frente al estudio de tatuajes del artista Juan Salgado en la calle Loíza para tatuarse hoy el corazón del nuevo álbum “Un verano sin ti”.

Al residente de Carolina, de 19 años, poco le importó esperar por más de 12 horas en su sillita de playa y trasnocharse con tal de marcar su piel para siempre con uno de los diseños de arte que representa a su ídolo, el reconocido artista puertorriqueño que sigue estableciendo récords en la industria la música.

Para Rivera, al igual que para los más de 150 fanáticos que llegaron desde la madrugada de hoy, sábado, al Color Conspiracy Tattoo Gallery hacer una larga fila a la intemperie no es un sacrificio sino una fortuna, ya que el reconocido tatuador Salgado obsequió la sesión de tatuaje libre de costo.

El estudio abrió a las 10:00 a.m. y la fila -compuesta en su mayoría por jóvenes- se extendía hacia la calle Cordero. Todos esperaban de forma tranquila.

“Llegué ayer a las 8:45 p.m. y no dormí nada por la emoción. Mis amigos que llegaron después durmieron algo, pero yo no. Es mi primer tatuaje y quería que fuera algo bien simbólico porque soy fanático de Bad Bunny y me inspira que siempre motiva a los jóvenes a ser ellos mismos y por eso no lo pensé dos veces para venir para acá cuando vi la convocatoria de que era Juan Salgado y gratis, tenía que venir para acá. ¡Soy afortunado. Mi primer tatuaje de Bad Bunny y con Juan Salgado!”, narró con evidente emoción el joven que fue el primero en entrar al salón de tatuajes.

20220507, San Juan El artista Juan Salgado realiza un tatuaje a Roberto Rivera, el primer fanático de Bad Bunny en la fila. (FOTO: VANESSA SERRA DIAZ vanessa.serra@gfrmedia.com) (VANESSA SERRA DIAZ)

Rivera optó por tatuarse en su muslo derecho el corazón de la carátula del álbum que salió ayer viernes. En su caso lo prefirió sin el color rojo.

“Me identifico mucho con la temática de sus discos. Me han gustado todos, pero por X100pre es mi favorito. Estaba en ‘high school’ cuando ese disco y la verdad es que dije este tipo inspira a ser uno, independientemente de las palabras soeces y todo lo que la gente critica. Es un ejemplo a seguir porque está rompiendo esquemas y representando a Puerto Rico de una manera brutal, pero lo más importante siendo él mismo”, explicó el joven que recién terminó un programa de técnico de refrigeración y ahora se dispone a estudiar terapia física en la Universidad de Puerto Rico.

La convocatoria libre de costo

La iniciativa de tatuarse el corazón que el cantante utilizó como el arte principal de su más reciente entrega fue una cortesía de Salgado. Cerca de 11 artistas trabajan hoy exclusivamente en el arte y esperan completar 150 tatuajes hasta las 6:00 p.m., confirmó Salgado.

20220507, San Juan Fan‡ticos de Bad Bunny llegan a la calle Loiza donde el artista Juan Salgado tatuara de forma gratuita arte del ‡lbum Un verano sin ti. En la foto, Eduardo Reyes. (FOTO: VANESSA SERRA DIAZ vanessa.serra@gfrmedia.com) (VANESSA SERRA DIAZ)

Salgado explicó que la idea de un “Tattoo Day de Un verano sin ti” se la comunicó al equipo de Bad Bunny y respondieron con un “sí”. No es la primera vez que el equipo del reconocido tatuador lleva a cabo una iniciativa de un solo día para trabajar un mismo arte.

“El día de hoy es solo para el corazón de ‘Un verano sin ti’. Somos 11 artistas y nuestra meta es hacer 150 tatuajes. Es un honor también para el Conejo sentir ese apoyo real, porque no es lo mismo que te apoyen en un concierto que con un tatuaje porque esto es algo que no se borra y se queda para siempre teniendo un significado especial. Imagino que al igual que yo debe sentirse honrado de que la gente haga esto”, señaló Salgado, quien cerró su libro de citas hasta el 2024 ante la gran demanda.

El artista puertorriqueño indicó que el costo estimado del arte del corazón en cualquier estudio de tatuajes debe fluctuar los $100. La dinámica en el estudio era de buena vibra y mucha energía. La música de Bad Bunny se escuchaba de fondo para aliviar a quienes el proceso le genere tensión. Los artistas de tatuajes conversaban con los fans mientras realizaban el arte en su piel, en la parte del cuerpo que deseen.

Salgado hizo la convocatoria ayer al publicar un vídeo en su cuenta de Instagram en el que felicitó a Bad Bunny por su nueva producción y luego le lanzó la idea de tatuar gratuitamente a las personas que lleguen a su estudio.

Dos de las jóvenes que al enterarse arrancaron para el estudio fueron Giodalys Dávila y Karelys González, ambas de 22 años.

Karelys González y Giodalys Dávila llegaron a las 4:00 a.m. para ser de las primeras en tatuarse el corazón del disco de Bad Bunny. (Damaris Hernández Mercado)

Las dos amigas estaban de jangueo en la Calle Loíza y aprovecharon para tatuarse. Llegaron al estudio a las 4:00 a.m. y la fila era corta por lo que decidieron quedarse para tener un recuerdo de “una aventura de amigas inspiradas en Bad Bunny”. Las amigas narraron que una de ellas fue y compró dos libras de pan, queso y jamón para hacerse sándwiches que repartieron en la fila.

“Este es mi primer tatuaje y lo veo también como esa locura juvenil gratis. Estoy con mi mejor amiga desde pequeña y para sellar la noche que mejor que hacer esto”, sostuvo Dávila.

De las dos jóvenes, González dijo ser más fanática de Bad Bunny que su amiga, por lo que el tatuaje, el segundo en su cuerpo, también representa su admiración al Conejo Malo en una “memoria que es para siempre”, aseguró.

El disco “Un verano sin ti” debutó ayer y en menos de 12 horas estableció nuevos récords en plataformas como YouTube y Apple Music.