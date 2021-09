El lío por las expresiones realizadas por Jaime Mayol hace algunos días indicando que “había que sacar primero a las feas” del concurso de Miss Universe Puerto Rico, y que le costó su trabajo como animador en la gala final de hoy jueves, sigue creciendo. En esta ocasión tomó la palabra Angelique “Burbu” Burgos, autora del vídeo que se publicó en las redes sociales.

“Yo soy de Wapa Televisión y todo, pero, con mucho respeto les digo que fue una estupidez. Pero ellos tienen sus razones, porque ellos son un canal que tienen que cuidarse, que tienen que cuidar la línea de la mujer que es tan fina”, expresó Burbu en el programa de radio “El despelote”, de La Nueva 94 FM, que comparte todas las mañanas con el locutor Rocky The Kid. “Y yo puedo entender su parte, pero algo que no se le había dado color, que fue un vacilón, ellos hicieron de una estupidez algo grande, en realidad. Y pienso que ellos mismos le pegaron un tiro al pie a Jaime. Pienso que ellos mismos lo hicieron, pero obviamente también puedo entender la línea de ellos y que ellos tienen que cuidarse”.

Según Burgos, en el canal de televisión han ocurrido otras situaciones que han pasado por alto. “Porque cosas peores han pasado ahí y nada ha pasado. ¿Entiendes lo que te digo? Y toman acción de nada. Yo hago mis expresiones y me da mucha pena que haya pasado esto”, indicó la animadora del programa “Pégate al Mediodía” de Wapa Televisión. “Lo que la gente piense, no me importa, porque la gente siempre está para dañar, para lacerar. No todos, porque hay mucha gente buena. Mucha gente que entiende, que conoce también a uno, y sabe que realmente no hubo ninguna maldad. Y quien lo tiene que saber es Jaime y él lo sabe”, continuó.

La comunicadora explicó que se enteró de que le habían quitado la animación del certamen a Mayol, luego de recibir una llamada del propio artista. “Yo no sabía lo que había pasado. Veo que Jaime me llama, contesto el teléfono y él me dice “¿sabes que me sacaron?”... Antes me habían llamado de Wapa y me habían dicho, ‘mira, saca el vídeo que hicieron de Jaime ayer con las expresiones de él’”, añadió Burgos. Yo lo subí porque realmente yo no lo vi mal... nosotros vacilamos así. La gente sabe que, ‘hello’, he dicho que hay feas. Pues en todos los lugares hay gente linda y hay gente fea. Eso no tiene nada que ver. Eso no es ninguna ofensa”.

Más adelante, la presentadora quiso defender a Mayol de todas las críticas que ha recibido. “El no dijo, ‘Miss Tal es fea, hay que sacarla’. Simplemente fue un vacilón... Jaime es un chamaco bien vacilador, bien respetuoso con las mujeres, él a mí nunca me ha faltado el respeto ni en un vacilón. Esa es nuestra forma de ser. La gente está hoy día por ofenderse por todo”, mencionó la también modelo.

En otro momento, Burgos también dejó claro que en ningún momento publicó el vídeo con la intención de hacer daño al presentador. “¿Por qué tengo que hacerle daño a Jaime? Si es mi compañero, yo lo quiero mucho. Quiero que prospere. Eso no fue con ninguna intención de hacerle daño a Jaime. Por favor”, expresó enérgicamente la comunicadora. “Si él estaba ahí conmigo. Él sabe que yo lo subí. Él sabe que yo estaba grabando. Nosotros estábamos vacilando. Lo que pasa es que la gente saca todo de contexto y lo usan a su manera y a su favor. Eso es lo que a mí me molesta de todo. Pero yo estoy bien con Jaime, estamos los dos tranquilos”.

Por otro lado, Burbu también aprovechó el momento para pedirle disculpas públicamente a Mayol por lo sucedido. “Me da pena que lo hayan sacado de este evento, porque si hay alguien que pegaba ahí para hacer eso es él. A mí me parece que fue una exageración del canal y que lo sacaron de contexto en su totalidad”, comentó. “Pero si tengo que levantar la mano y pedirle disculpas a alguien es a Jaime. Ya yo hablé con Jaime y él sabía que eso yo lo había subido. Si tú estás incómodo con algo, tú me dices, ‘no subas eso’. Entiendes. Porque para Jaime, ni para mí no fue una ofensa”.

“Es una hipocresía”

Más adelante en el programa, Rocky The Kid aprovechó el momento para dar su opinión sobre la situación indicando que pensaba que lo ocurrido con Mayol era “una hipocresía” por parte de la gerencia de Wapa Televisión, a lo que Burgos lo interrumpió para decir “es una hipocresía, claro que lo es...”.

“Es una hipocresía bien brutal. Cuánta gente ha visto aquí a Osmel Sousa en la “Belleza Latina”... qué programa más maltratante a la mujer y humillante en los ‘castings’. Pero nadie se quejaba, y todo el mundo lo veía. Osmel Sousa, les hacía pasar unas vergüenzas y las ponía a hacer el ridículo y decían ‘él es así’. ‘Como él es gay, los gay pueden con las mujeres, pero un hombre no puede hacer eso’”, expresó Rocky The Kid.

Cambios en la gala final de Miss Universe Puerto Rico

Luego de la salida de Mayol, se anunció que Estefanía Soto animará el evento junto a Jose Figueroa. La gala final se celebrará esta noche a partir de las 7:00 p.m. en directo desde el Centro de Bellas Artes de San Juan a través de Wapa Televisión.

Ayer, el presidente y gerente general del canal, Jorge Hidalgo había indicado en un comunicado de prensa que “WAPA no tolerará expresiones que resulten negativas u ofensivas hacia ninguna persona. Aunque dichos comentarios hayan sido en broma, según expresó Jaime, no reflejan los valores ni los principios de WAPA ni de sus empleados”.