Era una de las máximas estrellas del cine mundial. También una de las mejor pagadas. Pero nada de eso fue suficiente para Cameron Diaz, quien en 2014 dijo adiós al mundo del cine y no ha vuelto a actuar.

Y hoy, un día después de cumplir 49 años, la actriz no da señales de arrepentimiento. “Amo la actuación, podría hacerlo por siempre, a veces siento que tengo una energía ilimitada”, dijo recientemente durante una entrevista radial, donde agregó: “Pero miraba a mi alrededor y había tantas partes de mi vida en las que yo no tenía el control porque todo era tan grande. Me di cuenta de que esa parte de mí, que funcionaba al más alto nivel, no era suficiente”.

El corte con su vida anterior fue brusco, en 2014 estrenó tres películas -”Mujeres al ataque”, “Nuestro video prohibido” y el musical “Annie”-, que fueron mal recibidas por la crítica y tuvieron un éxito de taquilla apenas moderado. Y eso fue todo.

PUBLICIDAD

El comienzo de su nueva vida, en todo caso, también fue brusco. A comienzos de ese año conoció al músico Benji Madden y diez meses después, en enero de 2015, se casaron. Y en diciembre de 2019 se convirtieron en padres de una niña. Diaz ha dicho: “Es maravilloso, me siento plena. Conocí a mi marido y comenzamos una familia. He podido hacer todas esas cosas que antes no tenía tiempo para hacer. Y no solo eso, porque tampoco tenía el espacio para tomar las mejores decisiones para mí”.

Su trayectoria califica de meteórica. Luego de una carrera como modelo de cinco años, a los 21 debutó en el cine con “La máscara” (1994), junto a Jim Carrey, que la catapultó a la fama de forma instantánea. Y aunque siempre deambulaba entre las películas de grandes estudios y el cine independiente, el estrellato vino de la mano de comedias como “La boda de mi mejor amigo” (1997) y “Loco por Mary” (1998). También estuvo en las exitosas “¿Quieres ser John Malkovich?” (1999), “Los Ángeles de Charlie” (2000), “Shrek” (2001) y “Pandillas de Nueva York” (2002).

Hoy, sin proyectos en el horizonte y sin interés por buscarlos, Diaz está completamente dedicada a la maternidad: “Amo ser mamá, es la mejor parte de mi vida. Estoy muy agradecida y feliz, soy muy afortunada de poder hacerlo junto a Benji y lo estamos pasando muy bien. Estoy muy emocionada, no lo puedo creer”, expresó