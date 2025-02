Carlos Ballarta vive “de la manera más feliz que pueda” para hacer reír a otros

“Va un comediante abridor, eso es muy común en los ‘shows’ de ‘stand-up’ . Luego voy yo con un ‘show’ de una hora, hora y cuarto, aproximadamente. Le recomiendo a la gente que, si no sabe, no me ubica, escriba en internet ‘Carlos Ballarta’, que se dé una vuelta, que vea los chistes que tengo, que vea el sentido del humor, y si le llama la atención, pues que compre su entrada”, dijo el estandupero en entrevista telefónica con El Nuevo Día .

View this post on Instagram

“Fue algo que fui encontrando en el camino. Es una de las cosas que no solía hacer. Fue como una forma espontánea de expresarme artísticamente, por decirlo de ese modo. Y me gustó mucho. Fui escribiendo y desarrollando mi material, y afortunadamente he estado escribiendo desde hace casi 13 años, y ha sido muy lindo. La gente ha recibido muy bien lo que he tenido que decir y afortunadamente lo más importante es que me han permitido vivir de mi trabajo, de lo que me gusta hacer”, comentó.