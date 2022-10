El actor puertorriqueño Carlos Merced cumple hoy 60 años y su deseo es que Dios le conceda salud para seguir batallando en la vida.

Para el actor, que reside en el estado la Florida, los últimos 20 años han sido intensos por los múltiples diagnósticos de cáncer. El más reciente fue en marzo de este año cuando le encontraron un pequeño nódulo canceroso en el pulmón izquierdo. Merced es un hombre de una fe impresionante y su gran sentido de humor le ha permitido sobrellevar las enfermedades.

“Hoy celebro 60 años de una hermosa vida, cuyos últimos quince, han sido intensos. He perdido, pero he ganado más. He llorado, pero he reído más. Hoy me levanto, una vez más, agradeciendo a Dios, por su amor y misericordia. Por bendecirme con una buena esposa, una hija y dos hermosas nietas. ¡Gracias a todos ustedes también, por sus oraciones y apoyo incondicional! A Dios le pido salud y vida, para vivir, al menos, 40 años más. ¡A celebrarrrrrrrrrrrr!”, expresó esta mañana el artista en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

En el 2010 el artista boricua fue sometido a un trasplante de hígado por cáncer y luego, en el 2019, un trasplante de riñón. En los últimos meses ha sido sometido al tratamiento de radiación.

En medio de su tratamiento, Merced se ha mostrado esperanzado en volver a ser testigo de los “milagros de Dios” en su vida. El actor lo más que desea, según ha manifestado, es poder ver a sus nietas crecer.