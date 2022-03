Tras haber celebrado el pasado diciembre que superó el cáncer de hígado, el actor puertorriqueño Carlos Merced comunicó ayer, martes, que enfrenta un nuevo diagnóstico de esta enfermedad.

El también comediante contó en una entrevista televisada que nuevos estudios de sangre y de tomografía computarizada (CT Scan) identificaron un nódulo canceroso en su pulmón izquierdo para el que necesita tratamiento.

“Tuve un diagnóstico de cáncer de pulmón luego de que en unos estudios que me hicieron. Estaba saliendo algo un poco alto en el marcador de tumor en sangre, entonces los médicos querían saber si salía todo bien en mi hígado, había que buscar en dónde era que estaba eso”, explicó Merced en el programa Día a Día (Telemundo).

“Entonces, finalmente me hicieron un CT Scan con contraste y ahí pudieron descubrir en el pulmón izquierdo un nódulo canceroso con el que hay que trabajar”, abundó.

PUBLICIDAD

Merced, quien siempre se ha destacado por su buen carisma, dio a conocer la noticia animado y con una sonrisa, conducta que -contó- se debe a su fe en Dios.

“Estoy listo para meterle mano, positivo y con mucha fe. Cuando diagnostican a uno con algo así, uno pone todo en las manos del Señor, y se despreocupa. Yo he continuado mi vida normal, que si vacilando con mis nietas, saliendo con mi esposa. Mi vida es totalmente normal”, manifestó el artista.

El puertorriqueño de 59 años no solo es sobreviviente de cáncer de hígado, sino que dicho órgano en su cuerpo es producto de un trasplante tras haber sufrido cirrosis avanzada en 2010. Además, recibió un trasplante de riñón a finales del 2019.

Merced aprovechó la oportunidad para exhortarle a pacientes que enfrenten un diagnóstico de cáncer a que confíen en los tratamientos y mantengan sus oraciones de cara a la enfermedad.

“La palabra cáncer sí impacta, claro que sí, pero la ciencia está muy avanzada. Hay diversidad de tratamientos a los que uno se puede someter y continuar con calidad de vida. ¿Qué le pido a Dios? Le pido a Dios que me dé vida. Me queda mucho por hacer, tengo un libro que terminar, me faltan dos capítulos para terminarlo. Tengo dos nietas, una de cuatro años y otra de 11 meses que yo quiero seguir viendo crecer y contribuir a su educación”, puntualizó.