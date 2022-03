Para la percusionista y cantante Amarilys Ríos, la música siempre ha sido una manera de expresión, de tocar corazones y de llegar a la gente. Sin embargo, desde que en octubre del 2021 fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda, la música ha servido como un aliciente, pero para sí misma.

“Ahora mismo hago las composiciones para que me consuelen a mí, me apoyen a mí y me motiven a mí. Así que obviamente es una manera de sanación. La música siempre lo ha sido, más ahora no tanto recibirla o escucharla, sino hacerla. Ahora mismo en este proceso de quimioterapia, ese proceso de mantenerme ocupada trabajando es supersanador, donde paso largos días en el hospital y tengo que buscar una manera de compensar y ocupar el tiempo”, expresó la artista, cuya carrera con proyectos locales como Émina y El Laberinto del Coco, y a nivel internacional con artistas urbanos como Tego Calderón y Chencho Corleone, se ha visto interrumpida tras verse comprometida por su estado de salud.

Las quimioterapias que Amarilys recibe son bajo hospitalización, por lo que son muchos los días que está recluida en el Hospital Universitario del Centro Médico. Desde allí nació el tema “Picc Flow”, que lanzó el pasado 15 de marzo y cuyo título dividido en dos palabras tiene un significado especial.

“Picc” es un término médico que significa “Peripherally Inserted Central Catether”, una sonda larga insertada en una vena del brazo que llega hasta el corazón y se utiliza para administrar quimioterapias, medicamentos y para tomar muestras de sangre. Seguida de la palabra “Flow”, que la complementa en el ámbito musical y significa el flujo de continuar haciendo música.

Para Ama, nombre artístico que adoptó al estar trabajando en solitario, utilizar esa sincronía de cómo su sorpresivo diagnóstico se lleva con la música y viceversa, es como llevar la fiesta en paz entre ambas vertientes.

Amarilys Ríos (Suministrada)

“El tema habla sobre estoy pasando por esta enfermedad, me puedo morir, claro que me puedo morir, pero tú también te puedes morir, que estás totalmente saludable, te puedes morir primero que yo. O sea, no importa, vamos a seguir disfrutando de la vida y vamos a seguir trabajando hasta donde llegue el barco”, expresó la cantante, quien ha contado con el apoyo de su familia, sus amistades y del equipo médico de la institución hospitalaria, lo que ha sido esencial para su paz mental.

“Picc Flow” incluye un video musical, que fue realizado con escenas reales de la artista durante una de sus extensas hospitalizaciones, y es uno de siete temas que componen un movimiento titulado “Picc Flow Suite”, creado y desarrollado por el productor David Marrero de oXLab production.

“Es un tema superexperimental, porque para empezar lo escribí bajo quimioterapia y la esquina que escoge el tema es tan nítida porque el tema es corto, es de muy poca letra, termina tarareándose porque la realidad es que mi musa está afectada por todo el tratamiento y es un reflejo de eso. Lo que escribí es un reflejo de cómo mi musa se ha visto afectada. El productor lo que hizo fue que la organizó, la rodeó de música que realmente expresa lo que yo quisiera expresar y no puedo porque tengo células buenas quemadas en mi cerebro”, explicó.

Llamado a donar

Al igual que el resto de los pacientes de cáncer, específicamente los de leucemia, depende de donaciones de sangre y plaquetas para vivir. De acuerdo con la cantante, por todo un mes de quimioterapia que toma, su médula ósea se apaga y deja de producir sangre. Como depende de transfusiones de sangre y plaquetas cada dos días, solicita que acudan por el Banco de Sangre del Centro Médico de Puerto Rico.

A través de su portal en la internet, Ama también ha expandido otro modo de recaudar donativos, a través de mercancía camisas y carteras, con música nueva y toda la información relacionada a su proceso de la enfermedad.

“Pronto termino mi quinto tratamiento de quimioterapia, para luego pasar al proceso de trasplante de médula ósea, que para eso también necesito un ‘match’. O sea, para eso necesito ‘matchear’ con otra persona que sea voluntario, donante de médula ósea, para poder hacer ese proceso”, manifestó la percusionista.

Desde que supo acerca de su inesperado diagnóstico el pasado año, es otra la perspectiva de la vida, ya que aprovecha cada instante.

“La vida se vive un día a la vez. Ahora se vive un minuto a la vez o una hora a la vez. Valoro mucho mis amistades, no sabía lo importante que era la unión de las personas, del poder de la oración, obviamente todas las energías positivas que envían. Es algo surreal, es algo poderoso. Ahora mismo, por alguna razón, tengo más ganas de hacer música que nunca. Estoy loca por salir de aquí y seguir haciendo más música. La música me levanta el ánimo de una manera que no tienen idea. Queda Ama pa’ buen rato”, culminó.