Hoy, en el programa “Día a Día”, de Raymond Arrieta, de la cadena Telemundo, se transmitió un segmento de la intervención radial del periodista Carlos Weber en el programa Morning Club de Magic, en Magic 97.3 FM, donde explicó cómo se inició el fuego en su casa en Dorado y las peripecias que hizo para salir con vida del siniestro, aunque tuvo quemaduras en las manos, pecho y en partes de su rostro, así como en los codos y brazos.

El comunicador estuvo por más de un mes hospitalizado en Centro Médico debido al humo que respiró antes de lograr salir. “El fuego se originó en el tomacorriente de la nevera y el ‘braker’ quiso caer, pero llegó a la mitad y aparentemente quedó allí y pudo haberse disparado chispas y así empezó el fuego”, contó el periodista, quien estaba solo durmiendo en su cuarto, en la segunda planta de la estructura.

Weber explicó que cerca de la nevera tenía una biblioteca bastante grande y el fuego llegó hasta allí. “Yo vivo en unas villas, unas al lado de la otra y hay poca privacidad. Luego, cuando salgo me di cuenta que todos mis vecinos ya están en la calle con sus teléfonos, llamándome, gritándome, yo nunca escuché eso…”, agregó el periodista, tras explicar que eran como las 2:00 de la madrugada y sintió unos ruidos, que le parecieron eran iguales a cuando llega uno de sus hijos a la casa, pero “también tienen la información de que no lleguen después de las 11 de la noche porque a esa hora me acuesto”.

Dijo que en ese momento se levantó “dispuesto a regañar y a pelear” pero cuando abrió la puerta de su habitación se topó con el fuego. Al parecer, ya en ese momento había respirado humo porque se sentía un poco mareado. “El fuego te va medio durmiendo y una de las cosas que me dijeron los médicos fue que tuve suerte de no desmayarme, que ese es uno de los problemas que te desmayas y te quedas ahí. Así es como usualmente muere mucha gente, por (la ingestión) el humo”.

Estado en que quedó la casa de Carlos Weber luego del incendio. (Suministrada)

Contó que, cuando se percató de lo que estaba pasando, intentó abrir una ventana en el cuarto, pero no pudo y ahí fue cuando comenzó a quemarse las manos. “Ahí decido subir a la tercera planta y ahí es donde me quemo las manos mucho más porque ya no tenía luz y, tratando de encontrar la puerta para abrir. Ahí fue que me quemé más las manos, la boca y la nariz. Pero logré abrir la puerta, salgo al balcón y me doy cuenta del caos que hay afuera. Yo estoy sobrepeso, pero me pasé al balcón del otro lado y luego al otro y ahí es cuando alguien se da cuenta y sube el vecino de eso casa y bajo para llegar a la calle”, describió el comunicador, quien admitió que perdió muchos artículos que tenían gran valor para él.

“Soy un tipo frugal, no tengo muchas cosas en mi casa: nevera, cocina, un escritorio, mi biblioteca que la perdí, aunque me han recuperado algunas cosas que están llenas de humo así que tendré que chequear libro por libro… Pero he ganado cosas. He ganado, como dicen los españoles, ‘wise’ (sabiduría), empiezo a valorar cosas que antes uno las daba por sentadas. Aprendí a decir ‘te quiero’ a algunos amigos, que nunca lo había hecho antes”.