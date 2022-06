La cantante mexicana Yrma Lydya fue asesinada a tiros por su esposo Jesús Hernández Alcocer el jueves por la noche en un restaurante de la Ciudad de México.

Lydya, quien era intérprete de música ranchera, falleció en un conocido restaurante de comida japonesa ubicado en la colonia Del Valle de la capital mexicana, informaron medios de prensa locales.

Sin mencionar el nombre de la cantante, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, dijo el jueves en su cuenta de Twitter que “un hombre le disparó a su esposa en tres ocasiones”, y agregó que el atacante fue detenido junto a otra mujer que lo acompañaba.

La Fiscalía General de la Ciudad de México informó en un breve mensaje de Twitter que abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio, pero no ofreció más detalles.

Lydya inició hace más de una década su carrera como cantante y participó en por lo menos 10 telenovelas y seis obras de teatro. Recibió el Premio Nacional de Cultura otorgado por el Senado y un Doctorado Honoris Causa de la Cámara de Diputados por sus aportes a la cultura.

El asesinato de la cantante generó numerosas reacciones en el medio artístico local y entre sus seguidores.

“Es muy impactante que se le arranque la vida a cualquier persona, pero más a una muchacha de 21 años que tenía la vida por delante, que estaba tan llena de sueños”, dijo la cante y actriz mexicana Dulce al diario local El Universal al lamentar el deceso de Lydya.

Hallan el arma con la que se cometió el crimen

El jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, informó, a través de sus redes sociales, que el arma de fuego usada en el feminicidio de Yrma Lydya fue hallada por la Fiscalía General de Justicia (FGJ). A través de su cuenta, el secretario escribió que la fiscalía capitalina realizó una indagatoria sin que precisara el lugar, en donde hallaron el arma que se utilizó en el feminicidio de la cantante, y que corresponde con las características.

“No desapareció, después de una diligencia llevada a cabo por las autoridades, la @FiscaliaCDMX tiene un arma asegurada que corresponde con las características del arma que fue usada en el lamentable feminicidio”, le respondió a un usuario. Y es que, tras la detención del abogado Jesús Hernández Alcocer, no se reportó la presencia del arma de fuego, ya que ésta no había sido presentada al Ministerio Público.

El sábado, EL UNIVERSAL publicó que el arma de fuego con la que el abogado Jesús Hernández Alcocer asesinó a su esposa Yrma Lydya no había sido presentada ante el Ministerio Público de la fiscalía capitalina, por lo que se investigaba su paradero. Fuentes refirieron que el arma pudo haber sido intercambiada por terceros, pues las autoridades tenía posesión de una que no fue disparada. El jueves, luego de la detención del abogado de 79 años quien además está relacionado en cuatro carpetas de investigación como imputado, el artefacto con el que consumó el feminicidio, es decir, el arma de fuego accionada en el interior del restaurante Suntory no se halló

Hernández Alcocer fue trasladado al Reclusorio Norte y se esperaba que hoy domingo se realice la audiencia inicial en contra del sujeto,