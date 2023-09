La estrella del reguetón Nicky Jam visitó el jueves la ciudad de Lawrence, en Massachusetts, donde nació y se crió hasta los 10 años, y donde un Centro de Música y Arte llevará su nombre.

En horas de la mañana, el artista llegó acompañado por su familia al 147 Haverhill St. en Lawrence para una actividad en la que se le reconoció por su trayectoria y la manera en que pudo salir adelante, a pesar de las circunstancias en las que vivió de niño.

De padre puertorriqueño y madre dominicana, Nick Rivera Caminero, nombre de pila del exponente, creció en medio de la pobreza, con un padre que luchaba por “el sueño americano”, como él mismo relató. Ahora, dijo, la calle que lo vio crecer, también llevará su nombre.

“Estudié en la Oliver School, caminé por ese parque… mi papá llegó aquí en los años 60, a los 14 años vivía solo, buscando el sueño americano para mejorar su familia y echar para adelante. Reconozco la historia de Lawrence. Sé que puedo ser repetitivo, pero aquí era puro ‘Irish People’, pocos latinos, y viví la era más pesada de Lawrence, cuando era la era del crack, la droga, el vicio. Las cosas estaban malísimas, era una ciudad que estaba perdida y ver que, como yo evolucioné, también evolucionó Lawrence y está mucho mejor”, dijo, según Telemundo Nueva Inglaterra.

“Literalmente no teníamos para pagar la renta en esta calle. El ‘landlord’ tocaba a la puerta y mi papá se escondía y me decía que no abriera… teníamos que vivir mes tras mes… es increíble que ahora esto pase en esa calle donde no podíamos pagar renta”, agregó.

El alcalde Brian A. DePeña, acompañado por funcionarios y concejales de la ciudad, así como de las Escuelas Públicas de Lawrence, el Departamento de Policía de Lawrence y otras delegaciones, anunciaron que el “Centro de Aprendizaje para Adultos” será convertido en un Centro de Música y Arte para los residentes de Lawrence y llevará por nombre: Lawrence Music and Art Center “Nicky Jam”.

Varios estudiantes quisieron agradar al intérprete con un baile durante la actividad y muchos expresaron su agradecimiento por nunca olvidar a la comunidad que lo vio crecer.

“He ganado todos los premios del mundo, he hecho películas, nada de eso es más grande del que ustedes están haciendo por mí hoy. Agradezco a los chicos que bailaron frente a mí, muchísimas gracias”, añadió.